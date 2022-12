Vanna White de ‘Wheel of Fortune’ révèle ce qu’elle pense de sa garde-robe: ‘Je n’aime pas toutes les tenues’

Vanna White partage ce qu’elle pense vraiment de sa garde-robe “Wheel of Fortune”.

White, 65 ans, a récemment révélé qu’elle avait porté plus de 7 800 tenues en 40 ans dans le jeu télévisé.

“Je n’aime pas toutes les tenues que je porte parce que j’ai l’impression qu’il y a tellement de millions de personnes qui regardent et ont des goûts différents, et j’essaie de plaire à tout le monde”, a expliqué la co-animatrice au magazine People.

White a déclaré qu’elle essayait d’être “polyvalente” car les téléspectateurs pourraient être fans de son look.

White a co-animé “Wheel of Fortune” depuis 1982 avec Pat Sajak. Au cours des quatre dernières décennies, a-t-elle révélé, elle n’a jamais été autorisée à conserver aucune de ses tenues de jeu télévisé.

“Ce qui se passe, c’est que les créateurs envoient leurs vêtements au studio, je les porte et ensuite ils les ramènent parce que la plupart d’entre eux sont des échantillons”, a-t-elle déclaré au point de vente. White a noté que les chaussures et les accessoires qu’elle porte sont les siens.

Bien que White n’apparaisse sur scène qu’en talons, elle a admis qu’elle préfère le confort et ne les porte que pendant le tournage.

“Je porte des UGG en ce moment”, a-t-elle déclaré. “Je mettrai mes talons hauts quand nous filmerons.”

L’animatrice de longue date a révélé au point de vente que l’un de ses épisodes préférés était une émission de vacances dans laquelle elle avait un dysfonctionnement de sa tenue.

“Ils ont décoré l’ensemble et à chaque extrémité de mon plateau de puzzle se trouvaient des cadeaux”, a déclaré White. “Un cadeau s’est coincé dans l’ourlet de ma robe. Alors je porte ce cadeau derrière moi d’avant en arrière, et je ne le savais pas. Pat riait de façon hystérique, et c’était assez drôle quand j’ai réalisé qu’il était attaché. “

White a partagé avec le point de vente qu’elle et son co-animateur avaient un lien “frère et sœur”.

“Il est tellement drôle. Il l’est vraiment. On se voit toutes les deux semaines pendant quelques jours. C’est parfait”, a déclaré White. “Ensuite, nous ne nous voyons plus, puis nous revenons au travail. Et il me fait toujours rire.

“Je pense que quand [series creator] Merv Griffin nous a choisis tous les deux, il y a 40 et 41 ans, il a vu quelque chose entre nous – une relation de type frère-sœur. Et je pense que c’est un peu ce que c’est. Il a vu que nous serions capables de nous entendre, et nous le faisons. Nous sommes comme une équipe de frères et sœurs.”

En septembre 2021, Sajak, 76 ans, a révélé que lui et White étaient “plus proches de la fin que du début” de l’animation du jeu télévisé. White a plus de mal à dire au revoir. Elle a révélé au magazine People que ce serait “déprimant” de s’éloigner de son rôle de co-animatrice.

Pendant ce temps, Variety a rapporté que White et Sajak avaient renouvelé leurs contrats au moins pour la série télévisée 2023-2024, il n’est donc pas clair exactement quand le duo fera sa sortie.