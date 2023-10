Alors que Pat Sajak, animateur de longue date de “Wheel of Fortune”, se prépare à quitter le jeu télévisé bien-aimé, sa co-animatrice Vanna White a reçu un avertissement effronté concernant le nouveau successeur, Ryan Seacrest.

“Dites-moi tout”, a dit White à Kelly Ripa et Mark Consuelos lors de leur apparition dans leur talk-show. La célèbre Seacrest a co-animé “Live with Kelly and Ryan” avec Ripa pendant six ans.

“Il ne sait pas épeler”, intervint Consuelos, comme Ripa l’approuvait, “Ouais, il ne sait pas épeler du tout.”

White a réagi, surprise par la nouvelle de son futur co-animateur de “Wheel of Fortune”.

Consuelos a ensuite demandé à White si elle avait remarqué des fautes d’orthographe dans l’un de leurs échanges de messages texte.

White a indiqué qu’elle n’avait rien vu d’erreur de frappe dans sa correspondance avec Seacrest et a dit : “Peut-être qu’il se comporte de la meilleure façon possible ?”

“Peut-être qu’il dicte le texte et que quelqu’un le tape à sa place”, suggéra Ripa. “Parce que je dirai – et je peux le dire librement, nous l’avons tous vécu ici – lorsque Ryan Seacrest vous envoie un SMS, vous vous dites : ‘Cette personne essaie de me dire quelque chose.’ C’est la première chose dont vous réalisez que Ryan essaie de vous dire quelque chose, mais souvent, vous ne savez tout simplement pas ce que c’est.”

White a précédemment révélé qu’elle avait partagé quelques conseils de co-animation de “Wheel of Fortune” avec son nouveau partenaire de jeu télévisé.

“Vous devez connaître l’alphabet”, a dit White en plaisantant à E! Nouvelles. “Il est professionnel. Tout ira bien pour lui.”

Même si elle a noté qu’ils n’avaient pas encore eu de grandes conversations, White a déclaré qu’elle allait “très bien” connaître Seacrest.

“Je l’ai appelé pour le féliciter d’être devenu l’hôte”, a-t-elle ajouté. “Il était tellement gentil, alors il dit : ‘Écoutez, personne ne remplacera jamais Pat. Je n’essaie pas de remplacer Pat. Je suis juste ravi de pouvoir travailler avec vous, et je le ferai. tout ce qu’il faut. S’il vous plaît, apprenez-moi tout ce que j’ai besoin de savoir.'”

C’est presque la fin d’une époque pour les jeux emblématiques du duo Sajak et White.

En juin, Sajak a annoncé qu’il quitterait “Wheel of Fortune” après 40 ans.

Sajak avait précédemment tweeté que même si “ça a été une aventure merveilleuse”, sa 41e saison serait sa dernière avec la série.

“Eh bien, le moment est venu. J’ai décidé que notre 41e saison, qui commence en septembre, serait ma dernière”, a-t-il écrit.

Il a ajouté : “Ça a été une aventure merveilleuse, et j’aurai plus à dire dans les mois à venir. Un grand merci à vous tous. (Au moins, cela occupera les sites clickbait !)”

Sajak anime le célèbre jeu télévisé depuis 1981. White l’a rejoint sur “Wheel of Fortune” l’année suivante.