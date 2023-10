Vanna White, co-animatrice de « Wheel of Fortune », suscite l’inquiétude des fans alors qu’elle manque l’enregistrement : « Qui est-ce qui remplace »

Vanna White, co-animatrice de longue date de « Wheel of Fortune », était visiblement absente du jeu télévisé bien-aimé, lundi.

White, 66 ans, n’a pas participé à une journée d’enregistrement de « Wheel of Fortune » en raison d’une maladie. Pat Sajak a fait le point sur l’état de santé de son co-animateur.

« Je ne peux même pas trouver ma marque sans elle », a déclaré Sajak. « Vous remarquerez que Vanna n’est pas là, et je dois dire que Mme White a été testée positive au COVID. C’est la mauvaise nouvelle. »

« La bonne nouvelle, c’est que je lui ai parlé il y a peu et elle se sent bien. Elle renifle un peu, mais elle a été testée positive et c’est comme ça que ça se passe. Donc, elle ne sera pas là avec nous cette semaine. »

L’absence de White tombe pendant la Semaine annuelle des enseignants du jeu télévisé, diffusée du 2 au 6 octobre.

Le public de « Wheel of Fortune » a vu White remplacé par l’enseignante californienne de l’année 2023, Bridgette Donald-Blue.

Les fans semblaient confus, car White était absent du jeu télévisé.

« Qui remplace Vanna et pourquoi ? » un commentaire lu sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

Un autre commentaire disait : « Où est Vanna White ?!?! »

« Vanna White MIA », ont remarqué d’autres fans.

Alors que d’autres ont raté l’annonce par Sajak de l’absence de son co-animateur, d’autres ont souhaité à White un prompt rétablissement.

« Wow, c’est la première fois que je vois Pat Sajak sans Vanna White. Va mieux bientôt, Vanna. »

En août, Fox News Digital a été informée de l’absence temporaire de White.

Alors que White était malade pendant la semaine des enseignants de l’émission, l’enregistrement des épisodes n’a pas pu être reporté en raison du début de l’année scolaire.

En restant fidèle au thème des épisodes, Donald-Blue a remplacé White pendant qu’elle se remettait du COVID-19.

Les absences de White marquaient la première fois qu’elle manquait un épisode en 30 ans. Au cours de son règne de 41 ans dans la série, elle a été absente de « Wheel of Fortune » trois fois au total.

Son apparition manquée survient après l’annonce de la retraite de Sajak et sa dernière saison dans le jeu télévisé. « Wheel of Fortune » a depuis nommé Ryan Seacrest comme son successeur.

White a prolongé de deux ans son contrat avec « Wheel of Fortune » alors que l’animateur de longue date Sajak se prépare à partir en 2024.

Elle a signé une prolongation de contrat de deux ans en tant que co-animatrice du jeu télévisé populaire jusqu’à la saison 2025-2026. Seacrest remplacera Sajak à l’automne 2024, selon un communiqué fourni à Fox News Digital.

Les termes du nouveau contrat de White n’ont pas été divulgués.

Sajak a annoncé sa retraite de « Wheel » en juin après avoir animé depuis 1981. Le programme a été créé pour la première fois en 1975 avec Chuck Woolery et Susan Stafford.