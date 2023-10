Vanna White, co-animatrice de « Wheel of Fortune », révèle pourquoi elle n’a pas épousé son petit ami depuis 12 ans

Vanna White, co-animatrice de « Wheel of Fortune », a expliqué pourquoi elle n’avait pas épousé son amour de longue date, John Donaldson.

Dans une interview accordée au magazine People, la personnalité de la télévision de 66 ans a expliqué qu’elle et le promoteur immobilier n’étaient pas pressés de se retirer puisque leur engagement l’un envers l’autre est déjà solide comme le roc.

« Je veux dire, nous sommes ensemble depuis 12 ans et j’ai l’impression que nous sommes mariés », a déclaré White.

» Devons-nous nous marier ? Non, parce que nous nous sentons à l’aise dans notre relation. Vous voyez ce que je veux dire ? Je sais que c’est lui. Il sait que c’est moi. »

Même si White n’a pas complètement exclu la possibilité de se marier un jour avec Donaldson, elle a déclaré au magasin que le mariage n’était pas une priorité pour le couple.

« Nous n’en parlons pas vraiment, mais on ne sait jamais », a déclaré le natif de Caroline du Sud. « Je veux dire, je suppose que nous pourrions le faire, mais, à mes yeux et à ses yeux, nous sommes mariés. »

White a attribué la longévité de leur relation à leurs similitudes, décrivant Donaldson comme « la version masculine de moi ».

« Nous sommes vraiment très semblables », a-t-elle ajouté. « Nous nous entendons si bien. Il est facile. Il est facile, et il me laisse être moi, et je le laisse être lui. »

L’auteur de « Vanna Speaks » a également partagé ses réflexions sur le secret pour trouver un amour durable. Elle a souligné l’importance de l’authenticité et a déconseillé aux gens de se contenter d’une relation insatisfaisante par solitude.

« Ne soyez pas dans une relation parce que vous êtes seul, car si vous n’êtes pas heureux, vous êtes toujours seul », a déclaré White.

« Soyez simplement qui vous êtes et ne laissez personne changer qui vous êtes », a-t-elle ajouté. « C’est bien quand ils vous font sentir bien dans votre peau, ou qu’ils aiment qui vous êtes en tant que personne et ne veulent pas vous changer. Cela doit être facile. »

White était auparavant mariée au restaurateur et producteur de films George Santo Pietro de 1990 à 2002. L’ancien couple partage son fils Nicholas « Nikko », 29 ans, et sa fille Giovanna « Gigi », 26 ans.

Avant d’épouser Santo Pietro, White était fiancée à la star de « Les jeunes et les agités » John Gibson, mais celui-ci est décédé tragiquement dans un petit accident d’avion à l’âge de 37 ans en 1986.

En 2004, White a annoncé ses fiançailles avec l’homme d’affaires Michael Kaye, mais les deux hommes se sont séparés en 2006.

White a rencontré Donaldson pour la première fois en 2012 lorsqu’un ami a amené la présidente du groupe JDC Construction + Development à un barbecue qu’elle organisait. Dans une interview accordée à People en 2019, l’ancienne mannequin a déclaré qu’elle avait été instantanément attirée par l’entrepreneur.

« Je me souviens de l’avoir regardé et d’avoir pensé : ‘Il est vraiment mignon' », se souvient White. « Nous avons fini par discuter longtemps ce soir-là.

« Ça marche. Il me laisse être moi, je le laisse être lui. Il n’y a pas de drame. »