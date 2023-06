L’annonce de la retraite « Wheel of Fortune » de Pat Sajak a fait tourner les fans du jeu télévisé de longue date.

Alors que les téléspectateurs anticipent la suite de l’émission, sa fille, Maggie Sajak, a fait une déclaration sur la grande nouvelle, donnant un indice sur ce à quoi ils peuvent s’attendre pour la 41e saison à venir.

« C’est tellement amusant de travailler avec mon père », a écrit Maggie dans un post qu’elle a partagé sur sa story Instagram. « Et nous attendons avec impatience encore plus de plaisir dans la saison 41. »

La co-animatrice de Pat, Vanna White, a également partagé des mots d’encouragement en tweetant : « Quand nous avons commencé @WheelofFortune, qui aurait pu imaginer que nous y serions encore 41 saisons plus tard ? Je ne pourrais pas être plus heureuse d’avoir partagé la scène avec vous pendant toutes ces années avec une autre à venir. Bravo à toi, @patsajak ! »

Maggie a republié la déclaration originale de Pat, qui anime « Wheel of Fortune » depuis 1981.

« Eh bien, le moment est venu », a-t-il écrit dans un message partagé sur tous les comptes de réseaux sociaux « Wheel of Fortune ». « J’ai décidé que notre 41e saison, qui commence en septembre, serait la dernière. »

Il a ajouté : « Ça a été une balade merveilleuse, et j’aurai plus à dire dans les mois à venir. Un grand merci à vous tous. (Si rien d’autre, ça va occuper les sites de clickbait !) »

Alors que White est co-animatrice de Pat depuis 1982, Maggie a également fait équipe avec son père de différentes manières.

Elle a travaillé comme correspondante sur les réseaux sociaux pour l’émission – un travail qu’elle occupe depuis 2021.

Elle a également temporairement repris le travail de Vanna White consistant à transformer les lettres des candidats en 2019 lorsque Pat a subi une intervention chirurgicale d’urgence pour un intestin bloqué, afin que White puisse héberger. Maggie a fait la même chose plus tôt cette année lorsque White était candidate à « Celebrity Wheel of Fortune ».

L’apparition originale de Maggie dans la série remonte à plusieurs années – elle n’était qu’une petite fille lorsque Pat l’a amenée sur scène pour la première fois.

Alors que Maggie a d’autres objectifs de carrière – en plus de travailler sur les réseaux sociaux pour « Wheel of Fortune », elle est également récemment diplômée de la faculté de droit – de nombreux fans espèrent qu’elle pourrait passer à un rôle plus important dans la série à la suite de Pat’s retraite.

« Maggie, tu es la nouvelle hôtesse idéale pour remplacer ton père », lui a dit l’un de ses abonnés.

Un autre a écrit: « J’ai déjà voté pour que vous le remplaciez, si vous le vouliez! »

Dans le passé, d’autres ont exprimé leur mécontentement à l’idée que Maggie pourrait potentiellement prendre le relais de White ou de son père.

Après avoir fait une brève apparition à la fin d’un épisode en décembre dernier, les fans ont fait des observations telles que : « Ils préparent tellement Maggie Sajak à prendre le relais de Vanna. Le népotisme à son meilleur ! »

« Je pensais qu’ils pouvaient simplement la glisser dedans », a commenté une personne. « Ce serait formidable si quelqu’un d’autre avait la chance de faire ses preuves. »

Bien qu’aucune déclaration n’ait été faite sur la façon dont la série gérera le départ de Pat, il ne semble pas exagéré de penser qu’il serait ravi si Maggie prenait le relais pour lui.

Quand elle a succédé à White pendant « Celebrity Wheel of Fortune », il était visiblement ému de partager la scène avec elle, disant même à la caméra qu’il allait pleurer.