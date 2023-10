Vanna White, co-animatrice de « Wheel of Fortune », a « un peu peur » de la chirurgie plastique, mais ne l’exclut pas

Vanna White est une icône de la télévision depuis plus de 40 ans.

En tant que co-animatrice de longue date de Pat Sajak sur « Wheel of Fortune », White a toujours été connue pour son sens de la mode classique et sa beauté intemporelle. Comme elle l’a révélé dans une nouvelle interview, elle accepte le processus de vieillissement tout en n’excluant pas la possibilité d’une chirurgie plastique.

« Je ne ressemble pas à ça sans tout ce maquillage », a admis White en parlant à People. « Mais vous savez quoi ? Je suis plus âgé et j’accepte mes rides et ridules. Vais-je un jour subir une chirurgie plastique ? Peut-être. Mais j’ai un peu peur de faire ça. Je n’essaie pas d’avoir à nouveau l’air d’avoir 30 ans parce que je ce n’est pas le cas. »

White, 66 ans, s’est entretenu avec le magasin pour promouvoir une nouvelle collaboration avec la marque de beauté Laura Geller. Les fans peuvent actuellement acheter des articles comme une palette de fards à paupières, un rouge à lèvres classique et une base pour le visage avec un emballage inspiré du jeu télévisé.

« Je pense que les rides sont belles », a-t-elle déclaré. « Quelqu’un qui n’a absolument aucune ligne, qui n’a aucun caractère. Soyez naturel, soyez vous-même et ayez de la personnalité. »

Geller, responsable de la marque de maquillage connue pour s’adresser aux peaux matures, a déclaré à People : « Mon équipe et moi sommes de grands fans de « Wheel of Fortune » et tout le monde aime Vanna. Je veux dire, mon Dieu, tout le monde est obsédé par elle. aujourd’hui, je regarde toujours « La Roue de la Fortune ». Nous savions que ce serait l’alignement parfait pour nous et pour Vanna. En vérité, elle représente simplement la beauté naturelle. Elle nous représente et incarne parfaitement notre mission : que les femmes ne disparaissent pas après 40 ans.

En plus de parler de maquillage, White a évoqué les soins de la peau, expliquant : « Quand tu es jeune, c’est comme : ‘Oh, j’ai toute ma vie’, et tu n’y penses pas. En vieillissant, je Je veux prendre soin de ma peau. Je veux avoir l’air du mieux que je peux. »

Même si elle porte toujours un « maquillage épais » lors des enregistrements de « Wheel of Fortune », elle a déclaré qu’elle aimait être beaucoup plus légère dans sa vie personnelle.

Elle a déclaré : « Quand je ne travaille pas, c’est plutôt agréable de ne pas avoir à me maquiller entièrement. Je me sens juste plus naturelle quand je ne travaille pas et que je porte un maquillage épais. Au fait, je ne m’en plains pas. » J’aime être glamour. Un maquillage épais, c’est bien, tout comme un maquillage léger. «

« Je pense que chacun a sa propre solution », a-t-elle ajouté, « vous faites ce que vous faites avec le vieillissement. Je pense juste à mieux prendre soin de moi. »

White accueille actuellement la 41e saison de « Wheel of Fortune ». Elle a rejoint l’émission en 1982, un an après que Sajak ait commencé à animer.

Cette saison est la dernière de Sajak, car il devrait prendre sa retraite une fois le tournage terminé. L’automne prochain, White rejoindra Ryan Seacrest lorsqu’il prendra en charge les fonctions d’hébergement. Elle est actuellement sous contrat pour rester avec la série jusqu’à la saison 2025-26.