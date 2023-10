Vanna White, co-animatrice de « Wheel of Fortune », a envisagé de prendre sa retraite avec Pat Sajak : « Qu’est-ce que je vais faire ? »

Vanna White et Pat Sajak, co-animateurs de « Wheel of Fortune », forment un duo de jeu télévisé dynamique depuis plus de quatre décennies.

Lorsque Sajak a annoncé sa retraite en juin, White a admis qu’elle envisageait de suivre ses traces.

« Bien sûr, c’est une idée », a déclaré White au magazine People. « C’est comme : ‘Eh bien, attends, si tu pars, qu’est-ce que je vais faire ? Comment puis-je rester sans toi ?’ C’était une décision très difficile à prendre pour moi parce que cela m’a définitivement traversé l’esprit. »

PAT SAJAK QUITTER LA « ROUE DE LA FORTUNE »

Après mûre réflexion, elle a décidé qu’elle n’était pas prête à prendre sa retraite et qu’elle resterait dans le jeu télévisé bien-aimé.

Sajak a annoncé son intention de prendre sa retraite après la saison à venir, marquant la fin de 42 ans d’animation de l’émission. Quelques semaines plus tard, Ryan Seacrest a été officiellement nommé nouveau co-animateur de « Wheel of Fortune ».

Même si White sait que « ce sera différent » lorsque Seacrest remplacera Sajak, elle reste enthousiasmée par ce changement majeur dans le jeu télévisé.

« Je connais Ryan – il est professionnel, il est bon dans ce qu’il fait, il est gentil », a déclaré White à People. « Je pense que ça va être bien. C’est un gars tellement sympa et il aime ce qu’il fait. »

White se souvient que Seacrest lui avait dit qu’il ne cherchait pas à remplacer Sajak.

‘VANNA WHITE DE WHEEL OF FORTUNE NE VEUT PAS PENSER À’ LA FIN DU JEU SPECTACLE AVEC PAT SAJAK

« Il a dit : ‘Écoutez, je ne remplace pas Pat. Je ne vais pas essayer de remplacer Pat. Personne ne pourra jamais le remplacer.’ Il dit qu’il vient pour faire du bon travail et pour continuer la série, et j’ai hâte de travailler avec lui. »

Sajak a commencé à animer en 1981, avec le co-animateur White le rejoignant l’année suivante.

Alors que Sajak partira après la fin de la saison en cours, White profite des derniers moments du jeu télévisé avec sa co-animatrice de « Wheel of Fortune ».

« Nous célébrons cette année avec Pat et tous les bons moments, tous les 41 ans, tous les souvenirs », a déclaré White au média. « Nous allons faire des choses incroyables pour dire au revoir à Pat à la fin de la saison. »

VANNA WHITE DE LA ‘ROUE DE LA FORTUNE’ SUGGE QUE LA FILLE DE PAT SAJAK, MAGGIE, SERAIT ‘UN BON REMPLACEMENT’ POUR ELLE

« Nous avons presque toute une saison pour faire ça, juste pour regarder toutes les grandes choses que nous avons faites ensemble. J’ai tellement hâte d’y être. Ça va être très triste. »

Bien que la retraite de Sajak soit douce-amère, White a ajouté qu’elle avait dû « accepter » sa décision.

Pendant ce temps, White a récemment signé un contrat qui la maintiendra dans la série jusqu’à la saison 2025-2026.

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE NOUVELLES DE DIVERTISSEMENT

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« Comme annoncé précédemment, la saison 41 de Wheel of Fortune… sera la dernière pour l’animateur Pat Sajak », a commencé la déclaration à Fox News Digital.

« L’émission célébrera les 41 dernières saisons avec lui à la barre. La co-animatrice Vanna White a prolongé son contrat de deux ans supplémentaires, conservant ses lettres révélatrices sur le puzzle emblématique jusqu’à la saison 2025-2026. »