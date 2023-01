Vanna White, animatrice de «Wheel of Fortune»: les meilleurs moments qui font la une des journaux

Vanna White a honoré les écrans de télévision en tant que co-animatrice de “Wheel of Fortune” pendant plus de quatre décennies.

Au cours de sa longue carrière, White, 65 ans, a porté plus de 7 000 tenues, mais son dernier look la semaine dernière a fait sensation. Le 18 janvier, l’hôtesse du jeu télévisé est apparue sur scène dans une robe asymétrique rose vif avec un pantalon noir en dessous.

La garde-robe a pris d’assaut les médias sociaux après l’épisode, certains fans qualifiant sa tenue d'”étrange”.

“Vanna White dans sa tenue de super-héros Marvel ce soir”, disait un tweet. “Le styliste de Vanna White a besoin d’un jour de congé…”, a tweeté un autre utilisateur. D’autres, cependant, ont pris goût au choix de la mode, qualifiant la tenue unique de White de “funky et cool”, et un utilisateur de Twitter a demandé pourquoi l’hôtesse du jeu télévisé était critiquée en premier lieu.

“Qu’est-ce que c’est, elle est superbe dans cette robe. Laisse-lui une pause. Continue, ma fille !!”

Voici un aperçu d’autres moments où White a dominé les gros titres.

Playboy regrette

En 2016, White a été franche à propos de sa couverture Playboy de 1987, révélant qu’elle “regrette” d’avoir posé pour le magazine.

“Je n’étais pas là-bas parce que je voulais y être”, a-t-elle déclaré dans un épisode du “Wendy Williams Show” à l’époque.

“Ce qui s’est passé, c’est que lorsque j’ai déménagé à Hollywood, j’étais trop gênée pour demander à mon père de l’argent pour le loyer”, a-t-elle poursuivi. “J’ai fait quelques photos de lingerie, comme nous le faisons tous parfois… à l’époque, et Hugh Hefner a acheté les photos.”

White a expliqué à Williams qu’elle n’aimait pas la décision de feu Hugh Hefner de l’avoir sur la couverture.

“Hugh était mon ami et il a dit:” Vanna, nous allons te mettre sur la couverture. J’ai dit : “Si vous me mettez en couverture, ma carrière pourrait être ruinée”, et ils l’ont fait quand même”, a expliqué White. “Je ne lui parle pas, je me sens mal, c’était il y a longtemps mais ça m’a vraiment blessé.”

Elle a poursuivi : “Merci à tous ceux qui étaient de mon côté. Ils ne m’ont pas virée et tout le monde m’a beaucoup soutenu. C’était une excellente leçon. Ne faites jamais quelque chose que vous pensez être mal, écoutez cette petite voix à l’intérieur de toi. J’aurais aimé ne pas l’avoir fait et je l’ai fait.

L’erreur qui l’a laissée “mortifiée”

L’année dernière, White a révélé dans “The Kelly Clarkson Show” qu’elle avait fait une erreur en retournant des cartes dans le jeu télévisé qui la trouble toujours, des décennies plus tard.

“J’étais mortifiée”, a déclaré White à propos du moment au début de sa carrière où elle devait retourner manuellement les cartes de jeu. “Je ne me souviens même pas quelle était la bonne énigme. C’était soit ‘Dr Spock’, soit ‘M. Spock’, et j’ai tourné le ‘M’ ou le ‘D’. Et c’était comme, ‘C’est la mauvaise lettre ! Oh, mon Dieu !'”

White était animé en revivant le moment embarrassant et a ajouté: “Je suis marqué à vie là-dessus.”

L’hôtesse du jeu télévisé a expliqué comment une erreur est corrigée dans l’émission. “Ils ont dû jeter (le puzzle) et en mettre un autre”, a-t-elle expliqué.

C’était une erreur unique, grâce à “Wheel of Fortune” qui a transformé ses lettres en numérique en 1997.

“Heureusement, en 1997, ils ont changé le tableau de puzzle, où je ne touche que les lettres”, a déclaré White. “Et quand je les touche, je ne les touche pas à moins qu’ils ne s’allument.”

Puisque White n’est pas responsable de ce que présente la carte numérique, s’il y a une autre erreur dans l’émission, elle sait que ce n’est pas sa faute. “L’erreur ne sera pas la mienne”, a-t-elle expliqué à Clarkson.

Pat Sajak quitte la scène après la “confession” de White

En 2022, White a partagé une révélation avec son co-animateur, Pat Sajak, qui lui a fait lever les mains en l’air et sortir de la scène.

En mars, un concurrent nommé Chris n’a pas résolu le puzzle final, “des boulettes savoureuses”, ce qui a déclenché une conversation entre les co-animateurs concernant la nourriture.

“J’ai une confession à faire”, a déclaré White à Sajak. “Je ne fais pas mes propres boulettes. J’utilise des biscuits en conserve. Voilà.”

“Je ne peux pas supporter ça”, a répondu Sajak, tout en secouant la tête, en levant les mains en l’air et en quittant la scène.

White a été laissée seule sur scène, lorsqu’elle a remercié les fans d’être à l’écoute et a conclu le spectacle.

Dans la section des commentaires de la vidéo YouTube, les fans ont rapidement partagé à quel point ils avaient trouvé ce moment hilarant.

“C’était hilarant ! Nous adorons Vanna”, a écrit un utilisateur, tandis qu’un autre a ajouté : “Juste au moment où vous pensiez connaître quelqu’un ! Oh, eh bien. Nous vous aimons tout de même, Vanna !”

Vanna était «terrifiée» à l’idée de prendre en charge les tâches d’hébergement de Pat

Alors que Sajak s’est remis d’une opération chirurgicale en 2019, la pression pour diriger le spectacle reposait entièrement sur les épaules de White.

Au départ, White a été surprise que les producteurs de “Wheel of Fortune” veuillent qu’elle anime l’émission.

“J’étais comme, ‘Quoi? Non. Tu plaisantes, non?’ Il dit: “Non, je suis sérieux””, a-t-elle déclaré à Good Morning America à l’époque de Sajak. “Et ma première pensée a été:” Il n’y a aucun moyen. Je ne fais pas attention à Pat.”

“Je suis occupé avec mes lettres et mon tableau de puzzle”, a plaisanté White. “Je veux dire, je l’entends, mais je n’y prête pas vraiment attention.”

Elle a ajouté qu’elle était “terrifiée” mais “l’a fait”.

“[You] Je dois être au courant de tout ce qui se passe, alors qu’avant, je n’avais à m’inquiéter que des lettres”, a-t-elle expliqué. “Maintenant, je dois porter tout le spectacle, je dois parler aux trois joueurs et m’assurer d’obtenir leurs scores. droite.”

White a hébergé pendant trois semaines pendant que Sajak se remettait d’une opération après avoir laissé un enregistrement en raison de douleurs à l’estomac en novembre 2019.

“Notre enregistrement de jeudi a été annulé parce que l’animateur Pat Sajak a subi une intervention chirurgicale d’urgence réussie pour corriger un intestin bloqué”, a confirmé le compte Twitter de l’émission à l’époque.

40 ans sur la “Roue de la Fortune”

“Wheel of Fortune” a été diffusé pour la première fois en 1975 avec White en 1982. Fin 2022, elle a célébré une étape importante, 40 ans en tant que co-animatrice.

White s’est rendue sur Instagram pour célébrer ce grand accomplissement en publiant deux photos d’elle et co-animateur Sajak.

“Je n’arrive pas à croire que je dis ça, mais il y a 40 ans aujourd’hui, j’ai enregistré mon premier épisode de @wheeloffortune. Ça a aussi été 40 ans merveilleux”, a écrit White. “Je suis tellement reconnaissant envers ceux d’entre vous qui regardent et tous ceux qui, dans les coulisses, nous font bien paraître. Nous ne serions pas encore là sans vous tous ! (Et le gâteau était délicieux !)”

Lors de l’enregistrement de son épisode d’anniversaire, l’équipe a présenté à White un gâteau “Wheel of Fortune”, avec le tableau à lettres emblématique, qui épelle “Vanna”, et un certain nombre de découpes de White dans de belles robes qu’elle a portées au cours de ses décennies dans l’émission. .

La “Roue de la Fortune” officielle Compte Instagram a également publié son propre hommage à White, partageant une vidéo des coulisses du moment où l’équipe l’a surprise avec le gâteau.

On pouvait la voir vêtue d’une robe rose, disant dans la vidéo qu’elle était « bouleversée », et on pouvait entendre Sajak la féliciter.

“C’était il y a 40 ans… cette jeune femme est entrée dans le studio, tremblante, et a fait son premier ‘Wheel of Fortune’… joyeux 40e, ma chère”, a déclaré Sajak.

En pensant au jour où elle dira au revoir

Après quatre décennies, Vanna a du mal à penser à la fin de son temps sur “Wheel of Fortune”.

En 1975, le jeu télévisé a été créé avec Chuck Woolery et Susan Stafford à la tête de l’émission en tant qu’animateurs. Ce n’est qu’en 1982 et 1981 que White et Sajak ont ​​pris la relève en tant que co-animateurs, respectivement.

“Je pense que lorsque Merv Griffin nous a choisis tous les deux, il y a 40 et 41 ans, il a vu quelque chose entre nous – une relation de type frère-sœur”, a expliqué White dans une interview avec le magazine People en décembre.

“Et je pense que c’est un peu ce que c’est. Il a vu que nous pourrions nous entendre, et nous le faisons. Nous sommes comme une équipe frère et sœur.”

En septembre 2021, Sajak, 76 ans, a révélé que lui et White étaient “plus proches de la fin que du début” de l’animation du jeu télévisé. White a plus de mal à dire au revoir.

Pendant ce temps, Variety a rapporté que White et Sajak avaient renouvelé leurs contrats au moins pour la série télévisée 2023-2024, il n’est donc pas clair exactement quand le duo fera sa sortie.

“Je ne veux même pas y penser. Je veux dire, nous sommes une équipe”, a-t-elle expliqué à People. “C’est déprimant. Je ne veux même pas y penser.”

White a révélé qu’il lui était difficile de visualiser à quoi ressemblerait “Wheel of Fortune” sans l’un ou l’autre des hôtes. “Je nous visualise juste là. Je ne peux pas penser au-delà de ça”, a-t-elle expliqué.

Elle a noté qu’elle ne savait pas si le jeu télévisé se poursuivrait sans elle et Sajak.

“Je ne peux pas imaginer. Tout le monde raconte ‘Wheel of Fortune’ à Pat et Vanna. Nous sommes comme Ken et Barbie, tu sais?” dit Blanc. “Nous avons été dans les maisons de tout le monde pendant 40 ans, donc ce serait bizarre que quelqu’un d’autre transforme mes lettres.”

En repensant à son passage dans l’émission, White a déclaré qu’elle était reconnaissante pour les 40 dernières années en tant que co-animatrice de “Roue de la Fortune.”

“C’est incroyable. Je n’arrive pas à croire que ça fait 40 ans. Honnêtement, j’en ai adoré chaque minute”, a-t-elle déclaré.

White a poursuivi: “Qui dit encore qu’ils aiment leur travail après 40 ans? Moi! Je l’aime vraiment. C’est une émission amusante. Tout le monde la regarde et l’apprécie et ça change la vie des gens et ça rend les gens heureux. C’est donc un excellent travail. “