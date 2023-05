VanMoof lance des vélos de ville électriques S4 et X4 plus abordables

L’année dernière, VanMoof a lancé les vélos électriques S5 et X5 et a abandonné les anciens S3 et X3. Mis à part le mystère sur le numéro quatre sauté, le plus gros problème pour les acheteurs potentiels était l’énorme augmentation des prix.

Si vous n’aviez pas réussi à acheter un S3 ou un X3 lors de l’une des ventes finales et que vous n’étiez pas prêt à dépenser 3298 £ / 3998 $ pour le dernier modèle, vous deviez regarder d’autres marques.

Maintenant, cependant, VanMoof a introduit les S4 et X4 « manquants » à un prix beaucoup plus proche du coût initial d’un S3 ou X3. Et bien que ce ne soit pas ce que vous pourriez appeler bon marché à 2198 £ / 2498 $, ils sont susceptibles de représenter un bon rapport qualité-prix pour quiconque après un vélo électrique pour se déplacer ou faire du vélo dans la ville.

Pour les non-initiés, le S4 est destiné aux cyclistes plus grands de 5 pieds 7 à 6 pieds 8 (170-210 cm), et le X4 a des roues plus petites et une conception de cadre en «X» pour les personnes plus petites de 5 pieds 1 à 6 pieds 2 (155-190 cm).

VanMoof

Du point de vue du design, les S4 et X4 ressemblent beaucoup aux autres vélos de VanMoof. Mais il y a quelques différences clés qui ont été nécessaires pour maintenir le prix bas.

L’un d’eux est un nouveau moteur « adaptatif » et un système d’engrenage interne à deux vitesses. C’est la moitié du nombre que le S3 (révisé) / X3 avait, et un de moins que le S5 / X5. Il est capable de fournir 59 Nm de couple contre 68 Nm du S5, dispose de deux boutons de guidon au lieu de quatre et abandonne le port USB-C pour charger votre téléphone.

Mais il a toujours le support de téléphone pour que vous puissiez utiliser l’application VanMoof comme tableau de bord (et satnav) pendant la conduite.

Le plus grand changement est la gamme de quatre nouvelles couleurs : Evergreen, Sunbeam Yellow, Purple Fog et Foam Green. Ceux-ci ne sont cependant pas tous immédiatement disponibles.

VanMoof

Les deux vélos seront mis en vente le 9 mai directement par VanMoof, mais pas au Royaume-Uni ni aux États-Unis.

Au Royaume-Uni, Evergreen (l’option de couleur foncée) sera en vente début juin, Purple Fog fin juin, Sunbeam Yellow en juillet et Foam Green en août.

VanMoof

C’est similaire aux États-Unis où les modèles Evergreen seront disponibles fin mai, avec d’autres couleurs qui suivront plus tard. Vous pouvez vous inscrire pour recevoir des notifications pour des couleurs spécifiques sur le site Web de VanMoof.

Les S4 et X4 ont le bouton « boost » habituel de VanMoof, des lumières LED automatiques, ainsi que la technologie antivol qui est activée automatiquement lorsque vous engagez le verrou de quatrième génération.

La société revendique une autonomie allant jusqu’à 150 km (93 miles) à partir de la batterie 478Wh 36V, bien que celle-ci tombe à 60 km (37 miles) en mode de puissance maximale.

