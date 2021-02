VanLife décolle pendant COVID-19 alors que les Américains convertissent des fourgonnettes pour une vie sur la route

Plusieurs mois après le début de la pandémie, le couple marié JennaLynn et Corey Self étaient de plus en plus frustrés par leur vie dans leur appartement exigu près de Capitol Hill à Washington, DC.

C’était coûteux et les efforts pour pratiquer la distanciation sociale dans une grande ville pendant le COVID-19 se sont sentis de plus en plus difficiles.

«Nous étions tout simplement incroyablement agités», dit JennaLynn. «Si chaque jour nous nous réveillons dans notre petit appartement à Washington et promenons notre chien dans le quartier et que c’est l’étendue de notre vie, pourquoi ne le faisons-nous pas autour d’une brasserie du Vermont?»

C’est alors qu’ils ont décidé de faire un énorme changement. Les entrepreneurs du gouvernement fédéral ont rejoint ce qui semble être un nombre croissant d’Américains convertissant des fourgonnettes en camping-cars pour prendre la route en permanence.

Renforcés par de nouveaux arrangements de travail à distance et le désir de voir le pays à un moment où les voyages de vacances conventionnels sont difficiles, ils ont acheté un Mercedes-Benz Freightliner Sprinter d’occasion pour 18000 $ sur Craigslist et l’ont modernisé pour la route. Au total, ils ont dépensé environ 8 000 $ pour des mises à niveau, y compris le matériel de salle de bain, les étagères, la literie et le matériel d’eau.

«Cela ressemble à une camionnette totalement différente», dit JennaLynn.

Depuis octobre, ils parcourent le pays, respectent les heures de travail sur la côte Est et utilisent un point d’accès mobile pour le WiFi. Ils sont allés à Niagara Falls, à Chicago, au Missouri, en Arkansas, au Texas et au Colorado. Lorsqu’ils ont été interviewés pour cette histoire, ils étaient à Denver et prévoyaient de se rendre dans le sud de la Californie, en Arizona ou au Nouveau-Mexique pour «chasser le temps», comme le dit JennaLynn.

«Van life», ou #vanlife comme on l’appelle sur les réseaux sociaux, existe depuis des années. Mais la pandémie l’a suralimenté.

Tout le monde n’est pas en mesure de le faire fonctionner, car de nombreux Américains sont aux prises avec la pandémie. Face au chômage ou à des revenus réduits, certains ont perdu leur logement et vivent dans leur véhicule car ils n’ont pas d’autres options.

Mais pour ceux qui peuvent se le permettre, #vanlife est particulièrement bien adapté à cette crise car il est socialement éloigné, peut être fait avec un budget limité et favorise les activités de plein air, qui sont plus sûres pendant l’épidémie que les environnements intérieurs où l’air ne circule pas bien.

«Nous avions l’impression que c’était le moyen le plus sûr de vivre notre vie d’une manière qui nous est naturelle, qui est spontanée, qui n’a pas un impact énorme sur les communautés des gens et qui est encore vraiment en sécurité», dit JennaLynn.

Les constructeurs automobiles célèbrent la tendance #VanLife

Pour l’industrie automobile, c’est une évolution bienvenue. Alors que les fourgonnettes à l’ancienne vendues au public ont été en grande partie abandonnées, les marques qui vendent des fourgonnettes commerciales, notamment Mercedes, Ram et Ford, célèbrent la tendance.

Mercedes, dont la camionnette Sprinter est le véhicule de choix pour de nombreux adeptes de #vanlife, semble être le plus grand gagnant. Les ventes de fourgons Mercedes-Benz aux États-Unis ont grimpé de 22,5% en 2020 à 274 916, alors même que les ventes globales de la marque ont chuté de 8,9%.

«Tout le monde essaie de mettre la main sur une fourgonnette», déclare Stefanie Doemel, qui gère les solutions d’aménagement pour fourgons chez Mercedes-Benz USA.

Bien sûr, une grande partie de l’augmentation est probablement attribuable à la croissance des ventes de fourgonnettes pour la livraison de colis pendant la pandémie.

Mais Rich Webber, directeur général du marketing produit chez Mercedes-Benz USA, affirme que les ventes de fourgonnettes destinées à la vie nomade augmentent rapidement.

Les analystes automobiles du cabinet d’études IHS Markit, qui suit de près l’industrie automobile, ne disposent pas de données sur #vanlife. Mais l’analyste automobile principale d’IHS, Stephanie Brinley, a convenu que les preuves suggèrent que #vanlife a gagné en popularité pendant la pandémie.

«Pour l’anecdote, c’est certainement le cas», dit-elle. «Les gens veulent voyager, ils veulent toujours sortir et faire des choses et la situation pandémique actuelle a changé la façon dont nous pouvons le faire.

Les fourgonnettes d’occasion, un choix populaire

De nombreux Américains qui choisissent #vanlife ne peuvent pas se permettre une nouvelle fourgonnette, qui peut coûter plus de 50000 $. Mais ils peuvent souvent se payer un d’occasion.

Le couple marié Abby et Cody Erler vivaient dans une banlieue de Boston et travaillaient de 9 à 5 ans lorsqu’ils ont décidé de faire bouger les choses. Ils ont pris la route en septembre après avoir acquis une fourgonnette Ram ProMaster pour environ 25 000 $ et investi 10 000 $ dans des améliorations.

C’était un projet de bricolage classique, rendu possible en grande partie grâce à des cours sur YouTube sur des tâches aussi techniques que l’installation du câblage électrique et de l’isolation.

«Nous avons dû tout faire à peu près deux fois parce que nous nous sommes trompés la première fois», dit Abby. «C’était une véritable courbe d’apprentissage.»

Ils ont une salle à manger, un coin cuisine et un lit, mais ils ont choisi de renoncer aux toilettes, choisissant plutôt de trouver des installations publiques, telles que des salles de bains dans les campings. De nombreux camionneurs à vie ont un abonnement à Planet Fitness afin qu’ils puissent utiliser périodiquement des douches ou des toilettes.

«Dans le pire des cas, nous avons une pelle dans le dos», dit Abby.

La vie sur la route a attiré les Erler en partie parce qu’ils aiment voyager mais qu’ils n’avaient pas été capables de gratter cette démangeaison très souvent en raison de leur temps limité.

«Dans la plupart des endroits aux États-Unis, votre temps de vacances est de trois semaines, deux semaines, ce qui ne vous laisse pas beaucoup de temps pour sortir et explorer», dit Abby. «Nous vivons ensemble, mais nous nous voyions deux jours par semaine avec la façon dont notre emploi du temps s’alignait.»

Camping sans VR ni tente

Pendant la pandémie, le camping, en général, était populaire. Les ventes de véhicules récréatifs ont grimpé en flèche et pourraient atteindre un niveau record cette année, car de nombreux Américains prennent la route pour des vacances au lieu de prendre l’avion.

Mais les camionneurs préfèrent leurs véhicules plus petits et moins chers car ils peuvent être emmenés partout et peuvent servir de véhicule quotidien si nécessaire. Les VR peuvent coûter de dizaines de milliers à des centaines de milliers de dollars.

«Ce n’est certainement pas pour tout le monde de se trouver dans cet espace restreint, mais nous pouvons nous garer dans un espace de stationnement régulier, ce qui le rend super polyvalent en ce qui concerne les endroits où vous pouvez aller», explique Abby Erler.

Oui, il peut être difficile de travailler un travail de bureau typique à partir d’un espace de 60 pieds carrés. Mais le style de vie a permis aux Erler de visiter des destinations à travers l’Amérique, comme le parc national d’Acadia dans le Maine pendant le feuillage d’automne et la gorge de la rivière Rouge dans le Kentucky.

Au Kansas, «nous sommes restés toute la semaine sans voir une autre personne et nous sommes restés dans un vrai terrain de camping», dit Abby.

Prendre la route pendant la pandémie leur a permis d’échapper à certaines de ses difficultés.

«Vous vous sentez plus soulagé d’une partie du stress mental que les autres subissent en étant pris au piège au même endroit», dit Abby. «Nous avons des roues pour changer de décor, et après la journée de travail, je peux aller me rafraîchir dans la nature.»

Alors que les constructeurs automobiles proposent des options dites de «modernisation» par le biais d’entreprises tierces, la plupart des nouveaux fourgons sont encore largement équipés pour un usage commercial ou gouvernemental.

Les constructeurs automobiles pourraient mieux tirer parti de la tendance en proposant des fourgonnettes pré-équipées au lieu de forcer les gens à faire des modifications après-vente, explique Brian Moody, rédacteur en chef du site d’achat de voitures Autotrader.

Mercedes a récemment fait un pas en avant pour la communauté #vanlife en présentant le Mercedes-Benz Metris Getaway Van, qui dispose d’un toit ouvrant pour le camping, d’une zone de couchage pour deux et d’une batterie secondaire pour plus de puissance.

Mais la plupart des fourgons commerciaux «sont conçus comme des fourgons de livraison» avec un «intérieur austère», dit Moody.

Des débuts étranges

Beaucoup de fourgons équipés pour la vie sur la route avaient des débuts bien plus étranges que les fourgons de livraison.

Il y a quelques années, le couple marié Natalie et Abigail Rodriguez ont converti une camionnette Sprinter 2004 qui avait déjà été utilisée comme véhicule de transport en commun pour les prisonniers. Ils ont payé 6 000 $ pour cela et ont investi environ 10 000 $ pour l’aménager pour la route.

«C’était assez battu», dit Abigail. Ils ont consacré un temps considérable à «arracher l’intérieur et réparer la rouille. Il y avait un gros trou à combler.

Mais leur investissement a porté ses fruits. Ils sont sur la route depuis que Natalie, une chef cuisinière, a décidé de renoncer à son travail et qu’Abigail a augmenté son activité de photographie.

«À l’époque, j’étais un chef qui travaillait plus de 55 heures par semaine et je ne me sentais pas épanouie», dit Natalie. «J’en avais marre. Je n’ai pas eu beaucoup d’occasions de voyager. »

Ils l’ont fait fonctionner en partie grâce à leur mode de vie à faible coût. Ils paient quelques frais fixes comme les factures d’assurance et de téléphone, tout en gagnant de l’argent grâce à la photographie d’Abigail et à certains parrainages liés au compte Instagram où ils publient des photos de la route.

Les destinations qu’ils ont visitées incluent la Californie, le Nouveau-Mexique, le Montana et la péninsule supérieure du Michigan.

Ils ont installé des panneaux solaires jumelés à une batterie pour l’électricité, un réfrigérateur, un comptoir, un lit fixe et un réservoir d’eau qui dure deux semaines avant de devoir être rempli.

Originaires de Charleston, en Caroline du Sud, ils ont pris la route avant la pandémie, mais disent qu’ils sont maintenant plus énergiques pour continuer à vivre ce style de vie, bien qu’ils prennent actuellement une courte pause pour des améliorations supplémentaires.

«Nous ne faisons que commencer», dit Abigail. «Nous n’avons pas l’intention d’arrêter de si tôt.»

