Vanity Fair dit que Saturday Night Live est nul, et DONALD TRUMP est à blâmer

Alors que les cotes d’écoute de Saturday Night Live ont chuté pendant les années Trump, ce n’est pas la faute des écrivains d’avoir produit des croquis de « Orange Man Bad », affirme Vanity Fair. Non, c’était la faute de Donald Trump d’être si «nocif».

Au moment où Donald Trump a quitté ses fonctions, la dépendance de Saturday Night Live sur le président qui divisait en tant que source de documentation s’était épuisée. La saison 2019 s’est ouverte aux cotes les plus basses de l’émission en cinq ans, les parodies de Robert Mueller, Rudy Giuliani et Jeff Sessions sont tombées à plat, et l’ancien membre de la distribution Gary Kroeger a admis l’année dernière que l’usurpation d’identité de Trump par Alec Baldwin avait été «Fait à mort.»

Mais on ne peut pas blâmer les écrivains et les acteurs, a déclaré Vanity Fair dans un article de dimanche. Ils étaient simplement «S’étouffer avec les vapeurs nocives de la dernière présidence.» Vanity Fair a décrit les ouvertures à froid sans rire de l’ère Trump comme «Une forme de torture», mais a blâmé Trump et son «Actes de carnage amoral et de bouffonnerie», plutôt qu’une mauvaise écriture et un jeu d’acteur sans inspiration, comme d’autres l’ont fait.

«La libération de Saturday Night Live est réelle. Depuis l’inauguration, le spectacle est devenu plus fort chaque semaine, comme si les scénaristes récupéraient leur capacité pulmonaire après s’être étouffés avec les fumées nocives de la dernière présidence ». dit l’article. Tout ce qui manquait était une description de Trump lui-même pompant du poison dans le studio, probablement en ricanant alors que les libéraux à l’intérieur toussaient et pirataient.

Pour Vanity Fair, le nouveau Saturday Night Live, qui présentait samedi des impressions du Dr Anthony Fauci, une défense de l’acte de secours contre le coronavirus de 1,9 billion de dollars de Joe Biden et des jibes contre la « députée républicaine QAnon » Marjorie Taylor Greene, était un changement bienvenu, et le magazine n’a pas hésité à partager les meilleurs moments avec les lecteurs.

Découvrez le casting en compétition pour un vaccin vacciné de Fauci («Nous manquons de Moderna, mais nous avons le vaccin signature Kirkland de Costco», le bon docteur réplique)! Émerveillez-vous alors qu’ils examinent si « Miroirs d’entraînement [are] en fait l’œuvre du diable? Riez jusqu’à ce que vos côtés se séparent alors qu’ils se moquent de l’obsession de Netflix pour « Des spectacles de meurtre! »

« Une liste de souhaits libérale ne serait-elle pas un toast à l’avocat avec Chrissy Teigen? » Colin Jost a plaisanté pour défendre le projet de loi Covid de Biden contre les attaques républicaines.

Vanity Fair est un magazine libéral, et peut-être que la rupture de SNL avec le contenu de Trump fait des merveilles pour la tension artérielle de ses écrivains. Ils sont probablement d’accord avec les journalistes des médias grand public désireux d’avoir une chance d’éteindre leur cerveau pendant les quatre prochaines années et de laisser Biden faire son truc, après le stress d’avoir à attiser scandale après scandale pendant le mandat de Trump.

Si c’est le cas, on peut leur pardonner leur exaltation et leur permettre de jaillir un peu. Ils peuvent se détendre et regarder du contenu sans Trump, à l’aise en sachant que Biden est bombarder la Syrie, mais professionnellement et avec amour.

Mais quand les blagues commencent à atterrir à plat, et le « nuisible » Donald Trump n’est pas à blâmer, ils ne sont peut-être pas aussi amusés.

