Vanity Fair a dépêché le journaliste Bess Levin pour démolir Kushner, dans un article publié plus tard lundi. Levin n’avait que des problèmes mineurs avec le travail réel de Kushner au Moyen-Orient, son domaine politique favori, et, au lieu de cela, l’a critiqué pour «Gâchis» la réponse de l’administration Trump à la pandémie de coronavirus, en veillant à l’appeler un « Crétin trop confiant » en cours de route, dans un article contenant plus de sass et de snark que de substance.

L’histoire commence avec Jared Kushner, gendre et conseiller de l’ancien président, qui a salué lundi la gestion des tensions avec l’Iran par le président Joe Biden jusqu’à présent, et a encouragé le démocrate à s’appuyer sur celui de Trump. «Progrès au Moyen-Orient» – principalement la négociation par son administration des relations diplomatiques entre Israël et un certain nombre de ses anciens adversaires.

