Vanilla Oppo Find X6 vient également avec trois caméras 50MP

Le mois dernier, le pronostiqueur Digital Chat Station a suggéré que l’Oppo Find X6 Pro aurait trois caméras 50MP à l’arrière, et aujourd’hui, nous avons appris que la vanille Find X6 correspondra à cela.

Selon le rapport, la caméra principale sautera sur le capteur Sony IMX989 1″ et apportera le Sony IMX890 plus petit mais toujours capable avec une ouverture f/1.8 avec OIS. La configuration de la caméra Find X6 est également co-développée avec Hasselblad et aura MariSilicon X NPU.











Oppo Find X5 Pro • Oppo Find X6 (fuite d’image) • Oppo Find X5

Si la configuration principale de l’appareil photo vous semble familière, c’est parce qu’elle est la même dans plusieurs téléphones Oppo, y compris le Find N2 pliable et la série Reno9 Pro – à la fois le Plus et le régulier.

Il n’y a pas beaucoup de détails sur les deux autres appareils photo 50MP, mais le leakster a affirmé que l’un était un tireur ultra grand angle. En revanche, l’autre est traduit automatiquement par “périscope de base”, et nous ne pouvons que supposer qu’il s’agit d’un zoom téléobjectif 2-3x classique comme dans le prédécesseur Find X5.

Le téléphone fera 9,2 mm d’épaisseur à la base, 12,3 mm au niveau de l’appareil photo, et pèsera 207 grammes.

La source (en chinois) | Passant par