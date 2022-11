Vani Kapoor termine à égalité 8e dans la série Aramco, Chiara Noja, 16 ans, remporte le titre

L’Indienne Vani Kapoor a clôturé la semaine avec une finition birdie-birdie pour une solide carte de 3 sous 69 aux Aramco Series – Jeddah et enregistre un deuxième top 10 consécutif sur le Ladies European Tour.

La huitième arrivée à égalité à Jeddah, lors de ses débuts dans la série Aramco avec un total de 8 sous 208, a suivi une arrivée similaire au Hero Women’s Indian Open.

A LIRE AUSSI : ISL 2022-2023 : le Mumbai City FC frappe le Chennaiyin FC pour six à la Marina Arena

Les autres Indiens étaient loin derrière avec Amandeep Drall (72) en 49e à égalité, Diksha Dagar (74) en 58e à égalité et Tvesa Malik (73) en 63e à égalité.

Vani, jouant avec l’expérimentée Lee Ann Pace, a réussi un birdie deuxième et quatrième, mais a laissé tomber un tir entre les deux au troisième.

La huitième normale a suivi avant un birdie et un bogey les 13e et 14e, à quel point elle était à 1 sous pour le tour final. Elle a réussi un birdie 17e et 18e pour une belle finition et un top 10 avant les championnats du circuit.

Pendant ce temps, Chiara Noja, 16 ans, une lycéenne basée à Dubaï, a remporté sa première victoire sur le LET après un match sensationnel contre son idole d’enfance, Charley Hull.

Noja a égalé le plus bas du tournoi de 65 lors du tour final au Royal Greens Golf & Country Club pour assurer sa place dans les barrages tandis que Hull a produit quatre birdies lors de ses six derniers trous pour égaliser avec Noja à 13 sous la normale en jeu régulier. .

Malgré la pression exercée sur la jeune écolière, Noja a réussi deux birdies consécutifs en barrage, pour assurer la victoire et le premier prix de 75 000 USD.

Nicole Garcia a également diverti la foule le 18 avec un aigle du vert pour s’assurer la troisième place. Elle a également mené son équipe à la victoire ici à Djeddah, sa deuxième victoire au championnat par équipe en tant que capitaine.

Djeddah marque la fin des Aramco Team Series 2022 après des événements à Bangkok, Londres, Sotogrande et New York.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives ici