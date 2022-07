Vani Kapoor passe deuxième, Diksha Dagar cinquième aux Pays-Bas

Le golfeur indien Vani Kapoor a inscrit un 1-moins de 71 ans pour s’asseoir à un coup de la tête à T-2 après le troisième tour du Big Green Egg Open. Alors que la triple championne majeure Anna Nordqvist est passée à 7 sous, Kapoor était à 6 sous et à égalité deuxième avec l’Autrichienne Sarah Schober (73) après 54 trous au Rosendaelsche Golf Club.

Diksha Dagar, l’autre Indien du Top-5, a tiré 73 coups qui comprenaient une mauvaise passe avec trois bogeys dans quatre trous du huitième au 11e. Elle a glissé à T-5 mais n’est qu’à trois de la tête et à deux derrière Kapoor. Amandeep Drall (74) était T-30 et Ridhima Dilawari (77) a glissé au 63e.

Des birdies aux quatrième et dixième ont donné la tête à Kapoor, âgée de 28 ans, à un moment donné de la journée, avant qu’un coup perdu le 15 ne la fasse retomber à égalité pour la deuxième place. Un putt de birdie raté le 18 a résumé la journée de Kapoor sur les greens, mais elle est ravie de jouer dans le groupe final d’un événement LET pour la première fois.

“J’ai laissé pas mal de putts là-bas, je me suis donné beaucoup d’occasions. J’ai bien roulé mais ils ne sont pas entrés dans le trou – j’ai eu deux sorties et une s’est arrêtée sur le bord – mais j’espère une meilleure journée demain », a déclaré Kapoor.

«Ma précision aide sur ce parcours, ce parcours est serré et vous devez frapper les fairways et les greens ici, et tant que je continuerai à le faire, les scores continueront à arriver. Je suis vraiment excité d’être dans le groupe final, je suis content que les choses s’arrangent et que je sois enfin là, et j’espère que demain se passera bien aussi. Jouer avec Anna sera incroyable et j’ai vraiment hâte d’y être.

C’était un retour en forme pour Nordqvist en début de week-end, qui a renversé un déficit de six coups depuis le début de la journée pour prendre l’ascendant, et elle était ravie des efforts de sa journée. Schober est également assise sur 6 sous avec 18 trous à jouer, l’Autrichienne récoltant quatre coups dans ses quatre derniers trous pour marquer un score de 1 sur 73 au troisième tour.

Nuria Iturrioz est assise un coup en arrière sur 5-moins, avec l’Espagnole roulant des birdies sur 12 et 18 tout en laissant tomber un tir sur 15 pour enregistrer un score de 1-moins de 71 au troisième tour. En cinquième place, Kiwi Momoka Kobori est assis aux côtés de l’Angleterre Liz Young (71), l’amatrice allemande Alexandra Frsterling (72), Dagar (73) et la leader du jour au lendemain Whitney Hillier (78), le quintette étant tous assis sur -4 après 54 trous.

