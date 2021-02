Vanessa Morgan aimerait présenter le monde à son petit garçon.

Le jeudi 4 février, la nouvelle maman a partagé le nom de son premier enfant avec son ex-mari Michael Kopech, à qui elle a donné naissance il y a près d’une semaine.

« Le 29 janvier, Michael et moi avons accueilli notre magnifique petit garçon rivière dans le monde », a-t-elle annoncé sur Instagram. « Les mots ne peuvent pas décrire ce genre d’amour. Nous apprécions ce temps à la maison avec lui, étant présents et lui donnant tout l’amour du monde. »

La Riverdale L’actrice a ajouté: « Devenir parents est le cadeau le plus gratifiant au monde. »

E! News a exclusivement rapporté l’arrivée de River le 30 janvier. À l’époque, une source a déclaré à E! News, « Vanessa a eu le bébé, et Michael est aussi avec elle. Ils sont tous les deux ravis. »

Maintenant, Vanessa a fait la lumière sur son expérience de naissance, décrivant le travail comme «l’expérience la plus stimulante et la plus belle de ma vie».