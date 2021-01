Vanessa Morgan est officiellement une maman!

La Riverdale la star l’a accueillie et son ex-mari Michael Kopechle fils de E! Les nouvelles peuvent confirmer. Une source a dit à E! News exclusivement, « Vanessa a eu le bébé, et Michael est aussi avec elle. Ils sont tous les deux ravis. »

En ce moment, l’ancien couple garde les détails de leur petit pour eux, comme le nom de leur petit garçon. On ne sait pas non plus quand exactement la star de 28 ans a accouché.

Avant l’arrivée de son fils, la future maman a déclaré qu’elle commençait officiellement son congé de maternité, même si elle était enceinte de près de neuf mois. « Je suis reconnaissant à mon showrunner et à mes producteurs d’avoir été si accommodants et d’avoir écrit ma grossesse dans la série! » elle a partagé sur Instagram. «Aussi fier de mon corps pour m’avoir permis de travailler encore près de 9 mois avant le début. Il est maintenant temps d’avoir un bébé! Lol»

En autre Publier, l’actrice a taquiné une scène dans laquelle elle danse avec des serpents. Elle a plaisanté, « haha a hâte de montrer à mon petit gars ce que sa mère faisait 8 semaines avant sa naissance. »