Vanessa Lachey parle de donner la priorité à la «famille» avec son mari Nick Lachey: «Tout le reste trouve un chemin»

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Vanessa Lachey porte plusieurs casquettes. Elle joue le rôle de l’agent spécial en charge Jane Tennant dans “NCIS: Hawai’i”, co-anime les très populaires émissions de rencontres Netflix “Love is Blind” et “The Ultimatum” avec son mari, Nick Lachey, et a le rôle le plus important de mère à leurs trois enfants en pleine croissance – Camden, 9 ans, Brooklyn, 7 ans et Phoenix, 5 ans.

Elle ne prend pas son succès, ou ceux qui l’ont aidée à réaliser ses rêves, pour acquis, et reconnaît rapidement à quel point la famille joue un rôle dans chaque décision qu’elle prend lorsqu’il s’agit de continuer à bâtir sur sa carrière déjà impressionnante.

“J’ai un excellent système de soutien chez mon mari et je ne tiens pas cela pour acquis”, a-t-elle déclaré à Fox News Digital. “Je sais qu’il y a beaucoup de parents célibataires, beaucoup de parents qui luttent pour ne pas avoir de famille ou d’aide. Je suis très reconnaissant de les avoir.”

Vanessa a admis que son équilibre avec le travail consistait notamment à trouver “des moyens organiques de choisir des projets et des choses qui sont bénéfiques pour mes enfants et ma famille”.

L’ACTRICE ‘NCIS HAWAI’I’ VANESSA LACHEY PARTAGE UNE VIDÉO ÉMOTIONNELLE DU MOMENT QU’ELLE A APPRIS QU’ELLE A DÉCROCHÉ LA PARTIE PRINCIPALE

Elle a ajouté: “Mon mari et moi avons toujours dit de faire passer la famille en premier, ce qui en fin de compte, si quelque chose ne fonctionne pas avec un choix de carrière ou une situation de travail, nous n’avons aucun regret car nous mettons notre famille en premier. .”

L’ancienne reine du concours Miss South Carolina Teen USA, qui a souvent déménagé lorsqu’elle était enfant en raison du service de son père dans l’armée de l’air, s’est souvenue d’avoir pris la décision de faire ses valises avec sa famille et de déménager de Californie à Oahu pour le rôle d’une vie en tant que première rôle principal féminin dans la franchise NCIS.

“Pour être sur” NCIS: Hawai’i “, les premiers choix que nous avons faits étaient:” Qu’est-ce que cela ferait à nos enfants et à quel point cela sera-t-il bénéfique pour notre famille? et tous les panneaux indiquaient ‘Nous devions déménager à Hawaï'”, a-t-elle déclaré. “Nous avons su allier travail et plaisir.”

Nick et Vanessa sont ensemble depuis 16 ans. Ils se sont rencontrés pour la première fois alors qu’elle animait “Total Request Live” sur MTV et ont commencé à sortir ensemble alors qu’il finalisait son divorce avec son ex-femme Jessica Simpson en 2006.

Vanessa a déclaré aux candidats lors d’un épisode de “The Ultimatum” que leur propre début difficile était personnellement difficile à gérer pour elle.

VANESSA LACHEY DÉFEND L’ENTRETIEN ‘AWKWARD’ DE JESSICA SIMPSON APRÈS LE CONTREFAÇON DES MÉDIAS SOCIAUX

“Il était littéralement dans un mariage très public et un divorce très public, et j’ai dû vivre tout cela très publiquement, et c’était très difficile pour nous”, a-t-elle déclaré.

Après qu’ils se soient tous deux engagés verbalement à “lâcher prise” du passé, Vanessa a déclaré qu’ils étaient tombés “plus profondément et plus durement” l’un pour l’autre qu’ils n’auraient jamais pu l’imaginer.

Après avoir célébré leur 11e anniversaire de mariage en juillet, ils sont restés francs sur leur approche pour rester connectés, que ce soit par le biais d’une thérapie ou simplement en se disant de petites affirmations.

Même maintenant, en tant que co-animateurs bien-aimés de “Love is Blind”, qui débutera une troisième saison plus tard cette année avec encore plus à venir du géant du streaming, les fans se tournent vers le couple pour obtenir des conseils sur les relations et les rencontres.

“Nous sommes tous les deux dans cette industrie, et nous avons eu beaucoup de choses – bonnes et mauvaises – sur notre chemin, et c’est ce que nous faisons et c’est ce qui fonctionne pour nous”, a-t-elle déclaré.

“L’une des choses sur lesquelles nous comptons beaucoup est la communication. Je mets fortement l’accent non seulement sur l’un ou l’autre. Pas seulement sur le mauvais… mais aussi quand c’est bon. Vous devez être capable de dire à votre partenaire : ‘Merci d’avoir fait la vaisselle aujourd’hui. Cela signifiait beaucoup pour moi. Merci de m’avoir laissé dormir et d’avoir pris un café pour moi. Genre, merci beaucoup.'”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Elle a ajouté : “En fin de compte, quand vous êtes ensemble depuis si longtemps, vous devez résoudre vos problèmes et résoudre le problème, mais vous devez également vous féliciter mutuellement. Nous appelons cela “faire dépôts dans la banque de notre amour.'”

Être un bon communicateur et aider les autres familles à s’épanouir sont des valeurs importantes que Vanessa espère également inculquer à ses propres enfants.

Son dernier partenariat avec Dairy Queen “a vraiment touché la maison” car elle a pu parler à ses enfants de “comment ils peuvent continuer à faire le bien et faire de bons choix”.

La célèbre chaîne de services non alcoolisés fait don de 1 $ ou plus pour chaque friandise Blizzard vendue aux hôpitaux du Children’s Miracle Network au profit des hôpitaux pour enfants locaux dans le cadre de sa journée Miracle Treat le jeudi 28 juillet.

“Nous sommes allés dans cet hôpital d’Honolulu sur lequel je tire, et le Children’s Miracle Network Hospital est l’une de mes organisations préférées”, a-t-elle déclaré. “Et, évidemment, grandir dans le Sud … Dairy Queen l’est, c’est dans mon ADN.”

Vanessa s’est souvenue d’une conversation avec son fils aîné, Camden, qui était tout aussi enthousiaste à l’idée “d’aider les enfants d’Honolulu” et peut-être encore plus de familles à travers le pays.

“Si nous accordons la priorité à nos enfants et à notre famille, tout le reste semble trouver son chemin, et une belle façon de s’entraîner”, a déclaré Vanessa.