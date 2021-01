Vanessa Kirby a déclaré qu’elle « se tenait aux côtés de tous les survivants d’abus » suite aux allégations contre Shia LaBeouf.

En décembre, l’ancienne petite amie et artiste musicale de LaBeouf, FKA Twigs, a poursuivi l’acteur pour agression sexuelle et coups et blessures, tout en l’accusant d’avoir causé sa détresse émotionnelle au cours de leur relation entre 2018 et 2019.

L’actrice britannique Vanessa Kirby joue aux côtés de LaBeouf dans le film Netflix Pieces of a Woman, qui sort sur la plateforme de streaming le vendredi 7 janvier.

Lorsqu’on lui a demandé de commenter les allégations portées contre LaBeouf, Kirby a déclaré au Sunday Times: «Je suis avec tous les survivants d’abus et je respecte le courage de quiconque dit sa vérité.

« En ce qui concerne les nouvelles récentes, je ne peux pas commenter une affaire judiciaire en cours. »







Dans un e-mail au New York Times qui a rapporté pour la première fois les accusations de FKA Twig, LaBeouf lui-même a largement évoqué son comportement passé envers FKA Twigs et une autre ancienne petite amie, notant qu’il avait: « été abusif envers moi et tout le monde autour de moi pendant des années ».

Il a ajouté: « Je ne suis pas en mesure de dire à qui que ce soit ce que mon comportement les a fait ressentir. »

L’acteur a poursuivi: « Je n’ai aucune excuse pour mon alcoolisme ou mon agressivité, seulement des rationalisations … J’ai une histoire de blesser les gens les plus proches de moi. J’ai honte de cette histoire et je suis désolé pour ceux que j’ai blessés. Il y a rien d’autre que je puisse vraiment dire. «







Cependant, l’avocat de FKA Twigs, Bryan Freedman, a affirmé que le chanteur avait tenté de résoudre la situation avec LaBeouf en privé s’il cherchait à recevoir «un traitement psychologique significatif et cohérent».

Pourtant, il a ajouté que cela n’avait pas été accepté par LaBeouf et a déclaré que son client avait pris des mesures pour empêcher que d’autres « subissent des abus similaires ».

Le mois dernier, l’avocat de LaBeouf, Shawn Holley, qui a fait partie de l’équipe de défense d’OJ Simpson, a déclaré Variété dans une déclaration: « Shia a besoin d’aide et il le sait. Nous recherchons activement le type de traitement hospitalier significatif, intensif et à long terme dont il a désespérément besoin. »

Dans des scènes du film Pieces of a Woman, le personnage de LaBeouf, Sean, tente d’initier des relations sexuelles avec sa partenaire Martha (Kirby) après avoir tous deux subi une terrible tragédie personnelle.







Il jette également un objet sur son visage dans une scène du film.

Le film a été salué par la critique, en particulier pour la performance de Kirby qui lui a valu la Coupe Volpi de la meilleure actrice au Festival du film de Venise en septembre 2020.

Pieces of a Woman met également en vedette Molly Parker, Sarah Snook, Jimmie Fails et Ellen Burstyn, lauréate d’un Oscar.

Pieces of a Woman sort sur Netflix le 7 janvier 2020.