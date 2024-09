Vanessa Kirby jouera et produira le thriller « Off Season » chez Apple

EXCLUSIF:Dans une situation hautement concurrentielle, Apple a obtenu les droits de développement Hors saisonune spécification de Hollande, MichiganAndrew Sodroski, nominé aux Oscars Vanessa Kirby (Napoléon) jouera et produira le film par l’intermédiaire de sa société Aluna Entertainment, selon nos sources.

Bien que les détails de l’intrigue du film n’aient pas été dévoilés, il est décrit comme un thriller sur une femme fatale se déroulant dans un complexe hôtelier de luxe sur la Riviera Maya au Mexique. 42 a développé le scénario, avec Peter Dealbert et Ben Pugh à la production pour la société, aux côtés de Kirby et Lauren Dark pour Aluna Entertainment. Aucun réalisateur n’est encore rattaché au projet.

Sur une lancée ces derniers temps avec des rôles dans Mission : Impossible – Dead Reckoning, première partie et Ridley Scott NapoléonAux côtés de Joaquin Phoenix, Kirby sera prochainement à l’affiche du thriller de Ron Howard Edenqui vient de sortir sa première au Festival du film de Toronto. Actuellement en production au Royaume-Uni sur le très attendu Les Quatre Fantastiques : Premiers pasdans lequel elle incarne Sue Storm alias la Femme Invisible, on la verra également aux côtés de Jennifer Jason Leigh dans le drame La nuit vient toujours de Benjamin Caron, qui l’a dirigée sur Netflix La Couronne. Cette photo Netflix provient également de son Aluna, une société de production explorant le spectre de l’expérience féminine, qui a été lancée dans le cadre d’un accord de premier regard pluriannuel avec le streamer.

Sodroski est le scribe derrière Hollande, Michiganun thriller de banlieue à venir avec Nicole Kidman, Gael García Bernal et Matthew Macfadyen, que Mimi Cave a réalisé pour Amazon MGM Studios, avec 42 et Blossom Films comme producteurs. Plus récemment, il a signé un contrat pour écrire et produire une série Netflix basée sur les meurtres de Main Line à Philadelphie dans les années 70, avec Aggregate de Jason Bateman qui viendrait à bord pour produire. Avant cela, il devait être showrunner, écrire et produire Le 500une adaptation en série du roman de L’agent de nuitMatthew Quirk pour Amazon MGM Studios. Il a également vendu à Netflix un projet de thriller sans titre sur une école de droit, que 42 produira, et a déjà été nominé aux WGA Awards pour son travail sur la série d’anthologie de crimes réels, Chasse à l’homme.

Le thriller de braquage à succès est sorti récemment Les instigateursavec Casey Affleck et Matt Damon, dont nous vous avons dit qu’ils étaient en pourparlers préliminaires pour une suite, la comédie d’action Clooney-Pitt d’Apple Les loups sortira en salles via Sony le 20 septembre, après sa première mondiale à Venise, et fera ses débuts en streaming le 27 septembre. Le drame à succès de Steve McQueen du streamer Blitzavec Saoirse Ronan, sera présenté en première mondiale lors du Festival du film BFI de Londres le 9 octobre.

Kirby est représenté par CAA, Hamilton Hodell au Royaume-Uni, Linden Entertainment et Johnson Shapiro Slewett & Kole ; Sodroski par CAA, 42 et l’avocat David Fox de Myman Greenspan Fox.