Saison 11 de Le chanteur masqué s’est terminée mercredi lorsque The Goldfish a été couronnée nouvelle championne et s’est révélée n’être autre que Vanessa Hudgens.

S’adressant mercredi à Nischelle Turner d’ET, Hudgens, 35 ans, a parlé de son expérience passionnante. Chanteur masqué voyage, et comment l’anonymat offert par la série lui a donné un sentiment de liberté qu’elle n’avait jamais ressenti auparavant.

« C’était vraiment une aventure », a déclaré Hudgens avec un sourire. « Une balade dont je ne pensais pas qu’elle m’affecterait si profondément. »

« Je suis sous les projecteurs depuis de très nombreuses lunes maintenant, et il y a juste une idée préconçue, je pense, quand vous vous voyez sur scène, avec laquelle vous êtes familier », a-t-elle poursuivi, « et être capable de prendre ça loin et être complètement dépouillé de cela et me présenter comme moi-même et me sentir complètement libre de le faire, parce que j’étais complètement couvert, cela m’a vraiment donné ce sentiment de liberté que je n’avais pas eu depuis une minute et c’était vraiment stimulant. « .

Vanessa Hudgens a joué le rôle de The Goldfish dans la saison 11 de « The Masked Singer ». – Michael Becker/Renard

Selon Hudgens — qui est actuellement enceinte de son premier enfant avec mari Cole Tucker – elle a décidé de s’inscrire pour participer à la série Fox parce que cela correspondait à ses aspirations professionnelles actuelles.

« Cela m’est venu au moment idéal », a déclaré Hudgens. « Nous étions en grève et j’essayais de déterminer mon prochain mouvement, et c’est dans cet espace que je pourrais réellement travailler. »

« Et mes fans me demandent de chanter davantage », a-t-elle ajouté. « Je me suis dit : ‘Eh bien, c’est la façon de leur donner et de voir qui sont les vrais fans !’ Et ils se sont définitivement présentés. »

Hudgens remporterait le Golden Mask Trophy, présenté par l’hôte Nick Cannonaprès avoir livré des performances puissantes qui ont époustouflé le public et laissé une impression sur le panel des « détectives célébrités » de l’émission — dont Robin Thicke, Jenny McCarthy, Ken Jeong et Rita Ora.

La finale de la saison a vu Hudgens dans le rôle de The Goldfish battre le finaliste The Gumball, qui s’est révélé être l’acteur et chanteur Scott Porter.

Maintenant, avec cette grande victoire à son actif, Hudgens se tourne vers son avenir passionnant – à la fois en tant qu’interprète et en tant qu’épouse et future maman.

« Je suis tellement content et je me sens tellement reconnaissant », a partagé Hudgens. « J’ai l’impression que plus vous reconnaissez la magie qui vous entoure, plus elle continue de se présenter, et c’est en quelque sorte le train dans lequel je suis depuis quelques années maintenant et il ne manque jamais. »

Hudgens a fait ses débuts avec son baby bump sur le Oscars 2024 tapis rouge, où elle était stupéfiante dans une robe noire. La grande révélation est intervenue quelques mois après que Hudgens et Tucker – qui joue au ballon pour les Angels de Los Angeles – attaché le noeud à la Cité des Arts d’Azulik à Tulum, Mexiquele 2 décembre 2023, devant 100 de leurs amis et membres de leur famille les plus proches.

Depuis que la nouvelle de sa grossesse a été annoncée, Hudgens a déclaré qu’elle avait été inondée de messages de soutien, d’amour et de conseils d’autres femmes du secteur. Parmi eux se trouve son ancien Comédie musicale au lycée co-star, Ashley Tisdale.

Tisdale — qui est aussi j’attends son deuxième bébé avec son mari Christopher French — a participé à une séance de questions-réponses via Histoires Instagram où elle a dit à propos de la grossesse de Hudgens : « C’est très cool ! Je suis tellement excitée pour elle et pour ce nouveau chapitre de sa vie. »

Hudgens a parlé du soutien qu’elle a reçu en disant à ET : « C’est incroyable ! Je veux dire, c’est vraiment incroyable, quand vous atteignez un nouveau point de votre vie, comment les femmes se manifestent. Et, comme, de nouvelles femmes se présentent d’une manière que je n’ai jamais vue. Je ne m’y attendais pas. »

« C’est vraiment magnifique de pouvoir s’appuyer sur cette communauté, qui est naturellement si nourricière », a ajouté Hudgens.

