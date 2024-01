Vanessa Hudgens réagit aux vibrations ‘HSM’ de Taylor Swift et Travis Kelce – NBC Boston

Paru initialement sur E! En ligne

Vanessa Hudgens plane – survole – au-dessus d’un certain Travis Kelce et Taylor Swift comparaison.

En fait, le “Comédie musicale au lycée” ancien a commenté un article soulignant les similitudes entre l’histoire d’amour de Kelce et Swift et l’intrigue du film de 2006.

Un fan a récemment écrit sur réseaux sociaux que “le match des Chiefs et les Golden Globes étant à quelques heures d’intervalle me rappellent l’époque où Troy et Gabriella avaient le match de basket et le décathlon académique en même temps que l’audition pour la musique de l’école.”

Et c’était exactement ce que Hudgens recherchait, comme elle l’a commenté : “Hilarant”.

Kelce n’a pas fini par assister à la mort de Swift – euh – Globes dorés 2024 cérémonie, où son film de concert “Taylor Swift: The Eras Tour” a été nominé pour les réalisations cinématographiques et au box-office, et Swift n’a pas participé à son match des Chiefs de Kansas City contre les Chargers, mais le couple aura une autre chance de battre le horloge le 11 février.

C’est à ce moment-là que les Chiefs de Kelce affrontent les 49ers de San Francisco lors du Super Bowl 2024 – un jour seulement après que la chanteuse “Anti-Hero” ait fini de donner son concert “Eras Tour” à Tokyo, au Japon. Après calculer combien de temps elle a entre son émission et le début de la plus grande soirée de football, cependant, les Swifties ont découvert que Swift pouvait encore se mettre la tête dans le jeu juste à temps.

Taylor Swift et Travis Kelce veulent rester dans cette brume de lavande et se débarrasser de tout bruit extérieur.

Et bien sûr, les utilisateurs des réseaux sociaux n’ont pas tardé à établir un autre lien entre le manque de temps imminent et le film “HSM” sur un athlète superstar et la comédie musicale “It Girl”, avec un fan. écrire sur X“Taylor donne un concert à travers le monde le même jour que Travis joue au Super Bowl, c’est tellement codé musical au lycée que vous ne pouvez même pas inventer ça.”

“Taylor Swift et Travis Kelce organisent les Grammys, l’Eras ​​Tour Tokyo et le SuperBowl en une semaine, c’est littéralement l’intrigue du lycée. [musical],” un autre utilisateur a écrit“mais si Gabriella avait un jet.”

Qu’elle y parvienne ou non, Swift a déjà prouvé qu’elle était la Gabriella du Troy de Kelce. Elle est assisté à 12 de ses matchs depuis que le couple a rendu public leur romance en septembre 2023, et que le chanteur de “Blank Space” a même partagé un baiser avec la star de la NFL sur le terrain après que son équipe ait remporté le championnat de l’AFC le 28 janvier.