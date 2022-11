Vanessa Hudgens porte un soutien-gorge et une jupe noirs aux CFDA Awards 2022 : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Stephen Lovekin/Shutterstock

Vanessa Hudgens, 33 ans, avait l’air incroyable sur le tapis des CFDA Fashion Awards 2022 lundi soir. L’actrice portait un soutien-gorge en dentelle noire sous un long châle transparent blanc et une longue jupe noire alors qu’elle posait avec un visage sérieux. Elle avait également ses longs cheveux noirs baissés et séparés au milieu alors qu’elle montrait un maquillage d’apparence naturelle.

Le look épique de Vanessa ne s’est pas arrêté là. Elle a accessoirisé avec des boucles d’oreilles et des bagues pendant qu’elle prenait ses poses et était l’une des mieux habillées de tout l’événement. D’autres stars qui se sont présentées comprenaient Katie Holmes, Kris Jenner, Christine Ricci, Khloe kardashianet plus.

Avant que Vanessa ne soit épatée aux CFDA Fashion Awards, elle a attiré l’attention pour un bikini qu’elle portait lors de vacances à Hawaï. La beauté a secoué une bralette lavande alors qu’elle prenait un selfie pour Instagram et a ajouté des lunettes de soleil alors qu’un magnifique océan pouvait être vu derrière elle. Elle a également tagué la photo au Four Seasons Resort Maui pour faire savoir à ses abonnés le genre de luxe qu’elle appréciait et ils ont révélé leur bonheur pour elle dans la section des commentaires.

Quelques jours seulement avant ses vacances, elle a porté un look de cygne noir pour Halloween à la Thriller Night Halloween Party. La robe à plumes avait une ouverture sur le devant et elle l’a associée à des bottes à plateforme noires. Son maquillage pour les yeux noirs était également au rendez-vous et était la touche parfaite pour son costume mémorable.

Quand Vanessa ne fait pas tourner les têtes et ne suscite pas de commentaires sur son apparence, elle attire l’attention sur son travail d’actrice. La talentueuse star a récemment révélé si elle apparaîtrait ou non sur le Lycée musical série dérivée, High School Musical : La comédie musicale : La Série. “Je ne sais pas”, a-t-elle dit Divertissement hebdomadaire à propos d’une future apparition pour les fans du film populaire, lors d’une interview le 21 octobre. « Nous laissons cela au destin. Laisse faire les dieux. »