Vanessa Hudgens porte un bikini bralette lavande à Hawaï : photos – Hollywood Life

Crédit image : MEGA

Lycée musical étoile Vanessa Hudgens, 33 ans, a passé des vacances bien méritées à Maui, à Hawaï, le 3 novembre, après une semaine de costumes d’Halloween et de fête. Et au lieu de porter une tenue fantasmagorique, elle a opté pour un superbe bikini lavande lors de ses vacances sur l’île tropicale. “BRB. Au paradis. #fsmaui @fsmauim », l’ancienne actrice de Disney a légendé le selfie de plage via Instagram. Vanessa a même fait savoir à ses 47,5 millions de followers qu’elle passait ses vacances au luxueux Four Seasons Resort Maui.

Le selfie de la star ne montrait que son haut de bikini, qui était un bandeau violet doux, avec des cordes sur le devant. Vanessa a stylisé le look avec des lunettes de soleil en écaille de tortue surdimensionnées pour protéger ses yeux bruns du soleil fort. La beauté brune semblait avoir déjà nagé dans l’océan, car ses cheveux bouclés semblaient mouillés par l’eau salée. De plus, Vanessa a ajouté une paire de boucles d’oreilles créoles en or tendance, un collier de coquillages et une lèvre mauve pour lier l’ensemble élégant.

De nombreux fans de 33 ans étaient amoureux du look, car ils ont inondé la section des commentaires de compliments. «Insaneeee», a écrit un admirateur, tandis qu’un autre a ajouté: «Tu es si jolie.» Même les sœurs Hilton, Nicki39, et Paris, 41 ans, a commenté la photo de Vanessa. “Mon endroit préféré”, a déclaré Nicky, tandis que Paris a simplement commenté un emoji cœur-yeux.

Le lendemain, Vanessa a montré un autre cliché sexy dans un bikini à imprimé géométrique différent. “Je pense que je vais juste emménager dans @fsmaui #fsmaui”, a-t-elle légendé la photo du corps entier. Ce maillot de bain avait des tons lavande, mais comportait également des nuances de bleu et de blanc. Les bas de bikini étaient taille haute, tandis que le haut consistait en un bikini de style doublé plus traditionnel. Vanessa a associé le deuxième instantané de bikini à des lunettes de soleil noires surdimensionnées et a secoué ses cheveux bouclés naturels. Dans ce carrousel de photos, la bombe hollywoodienne a montré plus de détails sur son voyage, qui comprenait la consommation d’une boisson glacée au bord de la piscine, un déjeuner de pâtes au bord de la piscine et un arc-en-ciel sur l’eau. Tellement amusant!

La série de photos de maillots de bain de Vanessa survient après avoir passé plusieurs jours avant Halloween à habiller autant de personnages. L’un de ses looks les plus spectaculaires comprenait un costume de Miss Réceptionniste inspiré du personnage du film à succès d’Halloween, Jus de coléoptère. “Joyeux Halloween de Sting et Miss Argentine”, a-t-elle légendé la photo effrayante. Elle s’est également déguisée en Nina Sayers du film à succès Cygne noir mettant en vedette Natalie Portman. Pour la photo Instagram, Vanessa a opté pour la classique robe ballerine toute blanche. “Et les festivités commencent”, a-t-elle légendé le message avec un emoji citrouille.