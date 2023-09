Vanessa Hudgens parle de la planification de son mariage au milieu des fiançailles de Cole Tucker – Hollywood Life

Crédit d’image : Kristina Bumphrey/Shutterstock

Vanessa Hudgens34 ans, se prépare à marcher dans l’allée dès qu’elle s’apprête à épouser la star de la MLB Cole Tucker27 ans. Lors de sa dernière interview avec PERSONNES le 8 septembre, le Comédie musicale au lycée La star a expliqué comment se déroulent les préparatifs de son mariage près d’un an après leurs fiançailles. «C’est sauvage», a-t-elle plaisanté au point de vente. « C’est fou, l’industrie du mariage. »

Bien que la belle brune ait été choquée par de nombreux aspects de la planification du mariage, elle a été surtout déconcertée par le prix des robes de mariée. « Ma meilleure amie se marie aussi », a poursuivi Vanessa. «Et elle traverse ça et je me disais: ‘Mon Dieu, les robes sont si chères.’ C’est fou. L’homme de 34 ans a également admis que l’ensemble du processus menant au grand jour a été « plutôt époustouflant ».

Le Spring Breakers La star et l’arrêt-court des Colorado Rockies ont déclenché pour la première fois des rumeurs de romance en novembre 2020, environ deux ans avant leurs fiançailles. Même si Vanessa et son futur mari se sont fiancés à l’automne 2022, elle n’a confirmé la nouvelle qu’en février 2023. Elle s’est rendue sur Instagram juste avant la Saint-Valentin pour montrer sa bague de fiançailles géante. « OUI. Nous ne pourrions pas être plus heureux », a-t-elle légendé les photos adorées. Dans la deuxième diapositive, Vanessa a montré le cierge magique avec en toile de fond la Tour Eiffel à Paris.

Plus récemment, Vanessa a jailli de son homme via Instagram le 12 août. Elle a utilisé l’application de médias sociaux pour partager une photo d’elle et de Cole lors de l’un de ses récents matchs de baseball. « Hehe », a-t-elle légendé le message, accompagné d’un emoji en forme de cœur et d’une bouteille de champagne. Peu de temps après avoir partagé cette adorable publication avec ses 50,8 millions de followers, beaucoup d’entre eux ont réagi aux commentaires. « Elle mérite tellement un amour qui est vrai », a écrit un admirateur, tandis qu’un autre a ajouté : « Ces sourires me rendent heureux. »

Avant Cole, la starlette était connue pour sortir avec Elvis étoile Austin Butler, 32 ans, de 2011 jusqu’à leur rupture en 2020. L’idole d’Hollywood a depuis évolué et sort avec un mannequin Kaïa Gerber22. Cindy CrawfordLa fille de et Austin ont été liés pour la première fois en 2021 et ont fait leurs débuts officiels en couple en mai 2022 lors du Met Gala. Plus récemment, Austin et Vanessa ont repéré des chemins qui se croisaient alors qu’ils assistaient aux Oscars en mars 2023.