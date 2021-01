Vanessa Hudgens et joueur MLB Cole Tucker entrent vraiment dans le vif du sujet.

Une source a dit à E! News exclusivement que le couple, qui a été aperçu pour la première fois ensemble en train de profiter d’un rendez-vous amoureux en novembre, est plus fort que jamais après avoir fêté 2021 ensemble en couple.

« Ils sont petit ami et petite amie », dit l’initié. « Ils ont sonné le Nouvel An ensemble. »

Cela fait suite au joueur de 32 ans Mauvais garçons pour la vie L’actrice et voltigeur des Pirates de Pittsburgh, 24 ans, profitant de leur dîner à Pace à Laurel Canyon, en Californie, le 22 novembre.

« Ils ont eu un dîner romantique à l’extérieur sous les étoiles », a déclaré un spectateur à E! Nouvelles à l’époque. «Ils ont partagé du vin et de la nourriture et ont eu un excellent repas de deux heures. Vanessa était étourdie de rire. Elle regardait Cole et ne pouvait pas contenir son sourire.

le Commutateur de princesse La star a mystérieusement fait allusion à la sortie romantique de ce week-end en postant une photo d’elle-même tenant une rose rose et en ajoutant la légende timide, « Date night ».