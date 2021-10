Vanessa Hudgens est prête pour Halloween alors qu’elle berce un bikini à imprimé vache et s’allonge dans un carré de citrouille

Vanessa Hudgens est allée sur Instagram pour partager un post festif qui comprenait des photos d’elle célébrant l’automne tout en ayant l’air élégante et confiante.

Vanessa Hudgens, 32 ans, rappelle à ses fans à quel point elle aime la saison d’Halloween avec sa dernière publication sur les réseaux sociaux ! L’actrice a partagé deux nouvelles photos Instagram d’elle-même plus heureuse que jamais tout en profitant du temps d’automne le 1er octobre. Sur une photo en noir et blanc, elle est allongée dans une grande section de foin et de citrouilles tout en portant un ensemble tout noir qui comprenait haut boutonné sous une veste en PVC, des gants, une jupe, des collants résille et des bottes, et dans le deuxième cliché, elle est assise dehors dans un haut de bikini à imprimé vache marron et blanc.

Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par 🔮Vanessa Hudgens🔮 (@vanessahudgens)

Vanessa avait les cheveux lâchés sur la première photo, mais les a tirés en arrière pour la seconde tout en ajoutant du rouge à lèvres rouge foncé et des bijoux comme un collier, des boucles d’oreilles pendantes et des bagues au look. « CITROUILLES. ok c’est tout ce que j’ai. Merci de vous être connecté. Lol », a-t-elle sous-titré le post épique avant que les abonnés ne commentent avec des mots gentils.

« Comme omg magnifique, mignon dans le premier et chaud dans le second s’il vous plaît », a écrit un adepte tandis qu’un autre l’appelait « si belle ». Une troisième a écrit qu’elle était « tellement mignonne » et d’autres ont partagé des émojis de cœur et de citrouille.

Avant que Vanessa ne partage ses dernières photos, elle a fait la une des journaux pour avoir interprété son emblématique Lycée Musical scène avec Hoda Kotb et Jenna Bush Hager lors d’une apparition sur le Aujourd’hui spectacle. La talentueuse lèvre de beauté s’est synchronisée avec « Gotta Go My Own Way » tout en portant un gilet gris et un pantalon assorti et les hôtes effrontés se sont également joints à la fête. Vanessa l’a partagé sur son Instagram avec la légende « Juste un peu de plaisir ce matin avec @hodaandjenna » avec un emoji riant.

celle de Vanessa Aujourd’hui L’apparition du spectacle n’était qu’une des nombreuses choses excitantes qu’elle a faites au cours des dernières semaines. Elle a aussi secoué celle de Rihanna Savage X Fenty Volume 3 défilé de mode le 24 septembre et portait une brassière plongeante en dentelle blanche à col en V avec une jupe assortie qui avait un string en dessous. Elle a accessoirisé avec des colliers superposés et avait ses cheveux en tresses en queue de cochon.