Vanessa et Cole ont déclenché des rumeurs de romance après avoir été repérés à un rendez-vous à Laurel Canyon, en Californie, en novembre 2020. Et bien que cela puisse sembler être le début de quelque chose de nouveau, la romance a rapidement évolué vers une relation plus sérieuse. Au début de la nouvelle année, une source avait dit à E! News Cole et Vanessa sont petit ami et petite amie. Le couple a ensuite officialisé leur relation sur Instagram le jour de la Saint-Valentin avec Vanessa postant une photo du duo en train de s’embrasser et d’écrire: « C’est toi, c’est moi, c’est nous. »

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy