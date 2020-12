Vanessa Hudgens vient de pimenter nos vies.

le Deuxième acte l’actrice sait comment werk un tapis rouge, c’est pourquoi ses fans ont été ravis de la voir dans son élément aux MTV Movie & TV Awards: Greatest of All Time Special le dimanche 6 décembre.

Bien sûr, l’ancienne star de Disney Channel n’a pas déçu avec son design élégant et chic, qui a dégagé Épice chic ambiance. Et il semble que Vanessa ait pris une page de Victoria Beckhamlivre de mode parce que son ensemble élégant a prouvé que moins est plus.

Pour le spectacle étoilé, l’actrice de 31 ans a fait tourner les têtes et les mâchoires tombent avec sa petite robe noire.

Le mini bustier de Versace était simple mais frappant. Comme si ce n’était pas assez facile, le Musique de lycée alun accessoirisé avec des talons à plateforme peep-toe, des bracelets en or épais superposés et un collier en or remarquable.

Le moment élégant de Vanessa n’était pas la seule chose que les gens se pâmaient. Sa beauté était tout aussi glamour. Pour ses cheveux, La princesse Switch star avait un lob lisse et droit qui était séparé au milieu. Encore une fois, elle a canalisé son Posh Spice intérieure avec son ‘do’.