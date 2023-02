Vanessa Hudgens confirme ses fiançailles avec la première photo de la bague en diamant – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Felipe Ramales / SplashNews.com

Les cloches du mariage approchent et l’actrice Vanessa Hudgens, 34 ans, brille ! Après l’annonce de ses fiançailles la semaine dernière, le Lycée musical star a pris à Instagram pour confirmer elle-même la nouvelle passionnante ! “OUI. Nous ne pourrions pas être plus heureux”, a-t-elle légendé l’adorable cliché avec elle fiancé, Cole Tucker, 26. Dans le carrousel de photos de fiançailles, la beauté brune s’est blottie contre Cole dans un trench-coat en cuir, alors qu’il souriait grand. La deuxième diapositive montrait sa bague de fiançailles massive, qui semblait être un diamant de forme ovale avec un sertissage en platine.

Peu de temps après que Vanessa ait partagé les photos romantiques de Paris, beaucoup de ses amis et 48,5 millions de followers ont pris les commentaires pour la féliciter. Famille moderne alun Sarah Hyland écrit, “Je ne pourrais pas être plus heureux, juste ici Regardez ce que nous avons Une intrigue de conte de fées, Notre propre fin heureuse », tandis que The Vampire Diaries alun Nina Dobrev simplement ajouté des émoticônes cœur-yeux. Bien sûr, un autre ancien de Disney Channel Aly Michalka a écrit un doux message aussi! « Félicitations Vanessa ! vous méritez tout le bonheur », a-t-elle noté. Plus tard, DWTS étoile Derek Hough intervint, “hoop whoop !!!! Bravo.”

Cole a également partagé la publication sur son compte Instagram ce jour-là et a également reçu de nombreux vœux de la part de ses amis célèbres. Pretty Little Liars alun Ashley Benson a commenté: “Je vous aime les gars.” L’un de leurs fans n’a pas pu s’empêcher de faire référence à la scène emblématique “T comme dans Troy” de Vanessa de HSM. “T comme Tucker”, a adorablement écrit l’admirateur. La confirmation des fiançailles intervient une semaine après qu’une source proche de la starlette a déclaré TMZ qu’ils étaient prêts à dire “oui” bientôt. L’initié a révélé que le joueur de baseball professionnel avait posé la question fin 2022, et les clichés de Vanessa le prouvent !

De plus, la femme de 34 ans s’est rendue sur Instagram le 25 janvier pour s’extasier sur son bel homme. “Je vais arrêter le monde et fondre avec toi @cotuck”, a-t-elle légendé la photo d’eux en train de danser. Et fin novembre, Vanessa a soigneusement caché sa bague de fiançailles dans un hommage d’anniversaire pour Cole. “Joyeux jour de rendre grâce à travers des moments où je me suis toujours appuyé sur la gratitude pour élever mon esprit. Tellement de raisons d’être reconnaissants. Mère Nature, Fam, amis, cet homme. La liste s’allonge et j’espère qu’en se concentrant sur les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant aujourd’hui, votre esprit est remonté », a-t-elle légendé la photo avec sa main gauche derrière le dos.

L’arrêt-court des Pirates de Pittsburgh et Vanessa se fréquentent depuis deux ans et n’ont pas hésité à s’aimer, car ils sont souvent aperçus ensemble. En novembre 2020, une source proche du Spring Breakers étoile a dit HollywoodLa Vie à quel point elle était amoureuse de Cole. “Vanessa n’arrête pas de sourire quand elle est avec Cole”, a déclaré l’initié à l’époque. “Bien qu’elle ne veuille pas précipiter les choses, elle aime vraiment être avec lui parce qu’il y a un niveau de confort là-bas. Elle pense qu’il est vraiment authentique, terre à terre, et elle a l’impression qu’elle peut être elle-même avec lui. Félicitations à l’heureux couple !

