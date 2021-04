Vanessa Guillen harcelée sexuellement avant la mort de Fort Hood, selon l’armée

L’armée américaine a confirmé vendredi pour la première fois qu’il avait tué la CPS. Vanessa Guillen a été harcelée sexuellement et a de nouvelles représailles à Fort Hood, ce que sa famille à Houston a constamment allégué dans leur lutte pour la réforme de la justice pénale dans l’armée.

À la fin de l’été 2019, Guillen, qui était alors une première classe privée, a été victime de harcèlement sexuel après que son supérieur dans une salle de service des troupes en espagnol ait tenté de la solliciter pour participer à un trio, selon un rapport publié vendredi par un enquête menée par le général John Murray, commandant du Army Futures Command basé à Austin.

Le supérieur de Guillen allait ensuite la cibler, l’appelant devant ses pairs et en faisant constamment un exemple d’elle, selon le rapport.

« Lors d’un exercice d’entraînement sur le terrain, ce même superviseur a rencontré la CPS. Guillen alors qu’elle pratiquait l’hygiène personnelle dans la filière du bois et la CPS. Guillen a indiqué que cela la mettait mal à l’aise », indique le rapport, ajoutant que Guillen était catégorique sur le fait de ne pas vouloir entrer. problème en racontant ce qui s’est passé.

Guillen a d’abord signalé l’incident à un autre superviseur et à un autre soldat, avant de se confier à deux autres de ses pairs après que ce superviseur a remarqué qu’elle agissait différemment et lui a demandé si elle allait bien, selon le rapport. Cependant, le résumé de l’enquête indique que Guillen ne voulait pas déposer de plainte formelle.

REPRÉSAILLES: La Garde nationale accueille les femmes – jusqu’à ce qu’elles signalent une agression sexuelle

« Le rapport indique que Guillen a signalé de manière informelle qu’elle avait été harcelée sexuellement à deux reprises, et dans les deux cas, son superviseur n’a pas signalé le harcèlement, et d’autres dirigeants n’ont pas pris les mesures appropriées », indique le rapport.

Du 16 septembre 2019 au 9 octobre 2019, deux soldats ont signalé l’incident à la direction de l’unité de Guillen, qui n’a pas ouvert d’enquête, selon le rapport.

Les compagnons de combat de Guillen au cours de l’enquête de Murray ont déclaré que le superviseur avait retiré Guillen et un autre soldat de la formation à la suite du deuxième incident, affirmant qu’il souhaitait s’excuser face à face pour l’avoir accidentellement rencontrée sur le terrain. Le soldat présent lors de la conversation a déclaré que la supérieure avait assuré à Guillen lors de l’échange qu’elle n’était pas en difficulté.

Guillen, qui a dit aux soldats de Fort Hood que le superviseur lors du deuxième incident savait qu’elle était là, mais n’a rien fait pour l’éviter et a même brillé sa lampe de poche vers son corps alors qu’elle s’échouait dans les bois, a déclaré au superviseur: « Bien sûr, je » Je n’ai pas d’ennuis – peut-être que vous l’êtes.

Le major-général Gene LeBoeuf, chef d’état-major du Commandement des forces de l’armée américaine, a déclaré vendredi que des problèmes de confidentialité l’empêchaient de divulguer le nom du supérieur accusé d’avoir harcelé sexuellement Guillen. Cependant, il a déclaré que la personne faisait partie des 14 dirigeants de Fort Hood qui avaient été licenciés ou suspendus pour leurs actions liées à la disparition et à la mort de Guillen.

LeBoeuf a déclaré vendredi que 21 personnes de l’armée américaine à Fort Hood avaient reçu des mesures punitives pour leur implication dans l’affaire Guillen.

L’avocate Natalie Khawam, qui représente la famille Guillen, a publié vendredi une déclaration sur les conclusions de l’enquête, affirmant que les soldats continueraient de rester sans protection contre les agressions sexuelles et le harcèlement sexuel dans l’armée jusqu’à ce que des lois soient adoptées pour les protéger davantage contre les abus.

«Nous, la famille Guillen et moi, avons trouvé de nombreuses incohérences dans ce rapport», a déclaré Khawam. «Le cas de Vanessa a été gravement mal géré. Nous sommes contrariés qu’il y ait beaucoup de caviardages et qu’on ne leur donne pas les noms, en particulier les soldats qui la harcelaient sexuellement. C’est déchirant et frustrant pour nous tous. Tant d’erreurs de la part des commandants. «

Les autorités soupçonnent un autre soldat de Fort Hood, la CPS. Aaron Robinson, a battu Guillen à mort avec un marteau dans un manège militaire le matin du 22 avril 2020. Robinson s’est tué par balle le 1er juillet alors que les autorités tentaient de l’interroger, selon la police de Killeen.

Avant que les restes de Guillen ne soient découverts à la fin du mois de juin, sa famille a mené des manifestations à l’extérieur de Fort Hood pour demander plus de réponses sur la recherche de leur sœur alors disparue. La mère de Guillen, Gloria, a révélé que sa fille lui avait confié que plusieurs soldats la harcelaient sexuellement en poste. L’un des soldats que Guillen a déclaré la harceler était Robinson, selon la famille.

Les responsables de l’armée à l’époque avaient soutenu qu’aucune preuve n’étayait des allégations de harcèlement sexuel liées à la mort de Guillen.

Néanmoins, le public s’est rallié à Gloria et à la famille Guillen, déclenchant un hashtag viral sur les réseaux sociaux, #IAmVanessaGuillen, que des centaines de militaires avaient l’habitude de partager leurs propres expériences d’inconduite sexuelle dans l’armée.

Bon nombre de leurs histoires étaient similaires, disant souvent que les militaires avaient fait peu ou rien pour enquêter sur les incidents ou poursuivre les contrevenants. Dans de nombreux messages sur les réseaux sociaux, les soldats ont déclaré ne jamais avoir rapporté leurs expériences par crainte de représailles.

Suite: « Les militaires n’ont pas encore eu leur mouvement #MeToo, jusqu’à présent »

Le mouvement #IAmVanessaGuillen finirait par se transformer en la loi I Am Vanessa Guillen Act, un projet de loi qui, s’il était signé, permettrait aux enquêteurs en dehors de la chaîne de commandement directe d’un soldat d’enquêter sur les cas d’abus sexuels dans l’armée.

Les législateurs en faveur de la loi I Am Vanessa Guillen disent que les protocoles actuels de l’armée sont imparfaits et problématiques parce que les enquêteurs font souvent partie de la chaîne de commandement directe de la victime et ont souvent des relations personnelles avec les personnes accusées d’un crime et la victime qui le signale. En conséquence, les victimes craignent des représailles si ces enquêteurs ne parviennent pas à enquêter correctement et sans parti pris.

LeBoeuf a déclaré vendredi que l’enquête de Murray n’avait trouvé aucune preuve que Robinson avait harcelé sexuellement Guillen, bien que des preuves aient montré qu’il avait harcelé sexuellement un autre soldat. Cependant, le rapport a révélé de nouveaux détails sur la façon dont Robinson a réussi à s’échapper du poste, à avoir accès à une arme à feu et à se tirer une balle mortelle dans la tête quelques heures seulement après la découverte de la dépouille de Guillen le 30 juin.

Le rapport d’enquête publié vendredi a confirmé que c’était une mauvaise communication des dirigeants de Fort Hood qui avait contribué à la fuite de Robinson d’une salle de conférence où il était déjà détenu pour avoir enfreint les protocoles de pandémie.

Des agents du Commandement des enquêtes criminelles de l’armée américaine ont demandé que Robinson soit détenu dans la salle de conférence par un garde non armé afin de pouvoir l’interroger sur la mort de Guillen. Cependant, les dirigeants de Fort Hood n’ont pas inclus le garde dans un échange de texte.

Les dirigeants de Fort Hood n’ont pas fait savoir au soldat qui le surveillait que Robinson était soupçonné d’avoir tué Guillen et que sa détention n’était pas seulement pour avoir enfreint les règles de la pandémie. Pendant ce temps, Robinson qui avait son téléphone portable a appelé sa mère pour lui dire: « Ne croyez pas ce que vous entendez sur moi. »

Robinson, alors qu’il était observé, a couru hors de la salle de conférence et a quitté Fort Hood. Cependant, les détails sur la façon dont il a franchi la barrière de sécurité et obtenu l’accès à une arme à feu ne sont toujours pas divulgués en attendant les résultats d’une enquête criminelle.

L’enquête de Murray n’a pas inclus de faute criminelle liée à la disparition et à la mort de Guillen. Le FBI, le Commandement des enquêtes criminelles de l’armée américaine et d’autres organismes d’application de la loi sous la supervision du bureau du procureur américain enquêtent toujours activement sur ces affaires, selon le rapport.

L’enquête était également distincte du comité d’examen indépendant de Fort Hood, un groupe d’anciens agents de l’armée et des forces de l’ordre qui a conclu, selon un rapport publié en décembre, que les dirigeants de Fort Hood avaient créé un environnement permissif qui a conduit à sa culture des crimes, à savoir ceux qui impliquent des agressions sexuelles et du harcèlement sexuel.

L’enquête de Murray publiée vendredi visait spécifiquement à examiner comment les chefs d’unité à différents niveaux ont réagi à la disparition et à la mort de Guillen. Il s’agissait également d’enquêter sur les allégations de harcèlement sexuel contre Guillen, les allégations de harcèlement sexuel commis par Robinson, le programme SHARP du 3e régiment de cavalerie (régiment) et plus encore.

L’enquête de Murray vendredi comprenait dix conclusions clés. L’une de ces conclusions, en plus de confirmer que Guillen était sexuellement par un superviseur et que Robinson avait harcelé sexuellement un autre soldat mais pas Guillen, était que le commandant principal par intérim de Fort Hood à l’époque n’avait pas réussi à engager efficacement les médias et le public après La disparition de Guillen.

« Cette réticence était motivée par la ferme conviction que le commandement devrait donner la priorité à la protection de l’intégrité de l’enquête par rapport à tout engagement du commandement avec les médias », indique le rapport. << En adoptant cette attitude prudente, le commandant en chef par intérim a initialement mal jugé l'importance de la disparition de Guillen comme un événement de grande envergure et n'a pas réagi de manière appropriée à l'incident au fil du temps. Cet échec a contribué à l'incapacité d'informer et d'éduquer le public dans un en temps opportun, ainsi que le non-respect de la transparence avec la famille Guillen. "

En outre, l’enquête a révélé que le programme de prévention et de réponse aux agressions sexuelles (SHARP) de Fort Hood ne fonctionnait pas correctement pour protéger ou aider des victimes comme Guillen contre les abus sexuels.

Murray a déclaré que si la recherche de Guillen était immédiate et bien coordonnée, la disparition de ce jeune homme de 20 ans a mis en évidence des lacunes et des ambiguïtés dans les politiques de l’armée américaine concernant la caractérisation des soldats portés disparus.

