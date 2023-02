Vanessa Feltz s’est alignée pour jouer dans une émission de rencontres populaire après une triste séparation du fiancé Ben Ofoedu

VANESSA Feltz est en pourparlers pour participer à une émission de rencontres populaire après la triste séparation d’elle fiancé Ben Ofoedu.

Cela vient après que The Sun ait révélé en exclusivité que l’animatrice de radio Vanessa, 60 ans, avait largué le chanteur alors qu’il le soupçonnait de la tromper avec plusieurs femmes.

Le couple s’est séparé après 16 ans ensemble[/caption]

Suite à l’annonce de la triste séparation de Vanessa et de Ben, 50 ans, The Sun a appris que Celebs Go Dating d’E4 cherche désespérément à la sécuriser pour la prochaine série.

Un initié de la télévision a déclaré: “Vanessa est en tête de liste de souhaits en matière de casting.

“Les discussions avec des coéquipiers potentiels vont commencer le mois prochain et les producteurs sont prêts à donner beaucoup d’argent à Vanessa pour tenter de la faire signer sur la ligne pointillée.

«Elle a été si courageuse et digne de la façon dont elle a géré cette rupture, et la nation l’aime absolument.

“Tout le monde veut la voir trouver sa fin heureuse, elle le mérite vraiment, alors les patrons sont convaincus que ce serait une vraie gagnante si elle acceptait de monter à bord.

“Il reste à voir si Vanessa acceptera leur offre, mais ils vont tout mettre en œuvre, alors surveillez cet espace.”

Celebs Go Dating est sorti sur nos écrans en 2016 et compte 11 séries à succès.

Les goûts de Charlotte Crosby, Joey Essex, Gemma Collins et Megan Barton Hanson ont participé.

Cela vient après que Vanessa ait révélé qu’elle se sentait tellement navrée après la séparation qu’elle avait l’impression que son «sang avait cessé de pomper».

Elle a dit aux fans de son émission de temps de conduite TalkTV que malgré la «tristesse» et le «choc», elle ne se laisserait pas abattre.

Vanessa a déclaré: « Les personnes qui ont lu sur ma vie privée au cours du week-end sauront que ma relation de 16 ans est terminée.

« Je l’ai dit, je suis très triste. Je suis très choqué, mais je vais me battre. J’espère renaître comme un phénix de ses cendres et tout ça.

Elle a ajouté: “Pendant ce temps, je ressens cette chose au cœur brisé, vous savez où votre cœur fait mal.

« Vous savez, vous avez l’impression de savoir que le sang s’arrête en quelque sorte de pomper à mi-chemin.

“Ensuite, vous respirez un peu et secouez un peu, puis ça recommence à pomper.”

Un certain nombre de célébrités, dont – Holly Willoughby, Zoe Ball et Rochelle Humes – se sont précipitées pour soutenir Vanessa après la nouvelle.

Vanessa a rassuré les fans qu’elle allait bien et les a remerciés pour leur “gentillesse”.

La star a mis son meilleur pied dans une robe multicolore alors qu’elle passait du temps de qualité avec sa fille et ses petits-enfants lors d’une journée le dimanche.

Elle a déclaré au Sun lors de la projection étoilée d’Epic Tails au Vue Cinema Leicester Square: «Merci à tous pour votre gentillesse. Je vais bien.”

Vanessa et Ben se sont rencontrés pour la première fois en 2005 et se sont fiancés un an plus tard.

Les patrons de Celebs Go Dating l’adoreraient dans l’émission[/caption] Getty

Ben et Vanessa se sont rencontrés en 2005[/caption]