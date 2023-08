Vanessa Feltz révèle son chagrin suite à la mort tragique de sa mère après que les médecins aient ignoré le diagnostic de cancer

VANESSA Feltz a parlé de la mort tragique de sa mère Valérie après que les médecins aient ignoré son diagnostic de cancer.

Valérie est décédée en 1995 d’un cancer de l’endomètre et l’animatrice de TalkTV, Vanessa, 61 ans, estime avoir été victime de « préjugés sexistes ».

Le diffuseur emblématique a parlé du sexisme auquel sa mère était confrontée, en disant: «Ma mère ressentait soudainement les douleurs abdominales les plus terribles, mais seulement sporadiquement et seulement parfois et de manière très imprévisible.

« C’était incroyablement douloureux quand c’est arrivé et elle est allée de médecin en médecin, de spécialiste en spécialiste et ils lui ont presque tous tapoté la tête en disant, vous savez, ‘Êtes-vous névrosé? Cherchez-vous de l’attention? Est-ce la ménopause ?

« Et il s’est avéré qu’il s’agissait d’un cancer de l’endomètre et elle est décédée à l’âge de 57 ans. »

Au moment où Valérie a été diagnostiquée, le cancer s’était tellement propagé que le traitement n’était pas une option.

Vanessa a poursuivi: « Elle en est morte. Elle s’était propagée si loin qu’ils ne pouvaient pas vraiment faire grand-chose à ce sujet et elle n’était définitivement ni entendue ni écoutée, elle ne l’était vraiment pas.

S’exprimant sur le sujet après qu’une enquête du ministère de la Santé de 2021 a révélé qu’une femme sur dix a le sentiment de ne pas être écoutée par les professionnels de la santé, Vanessa a ajouté: «Lorsqu’un haut responsable de l’établissement médical vous dit:« Ne vous inquiétez pas pour ça , tu vas bien, bois juste de l’eau, prends un tranquillisant ça ira mieux. Prenez un bain moussant.

« Vous pensez, ‘Dieu merci pour ça.’ L’envie de pousser plus loin n’est pas si grande.

Vanessa, qui est maman de filles adultes Allegra, 37 ans, et Saskia, 34 ans, a exhorté les femmes à s’exprimer si elles estiment que les professionnels de la santé ne prennent pas leurs préoccupations au sérieux.

