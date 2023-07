Vanessa Feltz révèle qu’elle a été «inondée de photos sales» depuis sa séparation – disant qu’elle ne sortirait JAMAIS avec un homme qui l’a DM

VANESSA Feltz a révélé qu’elle avait été bombardée de photos classées X après sa séparation de l’ex-fiancé infidèle Ben Ofoedu.

Dans une interview exclusive, la star célibataire de TalkTV, 61 ans, a également exclu d’avoir des « amis spéciaux » comme sa copine de télé Carol Vorderman, 62 ans, alors qu’elle cherche à nouveau l’amour avec l’aide de Celebs Go Dating.

Elle s’est séparée de son fiancé Ben Ofoedu plus tôt cette année[/caption]

Vanessa a reçu des milliers de messages de soutien de fans après l’effondrement de sa relation de 15 ans avec le chanteur de Phats & Small Ben, 51 ans, en février.

Cependant, parmi les bons vœux figuraient une série d’offres de rencontres et de clichés grossiers sur la virilité.

Elle a déclaré: « Je ne rêverais pas de rencontrer quelqu’un qui m’a envoyé en DM. Je n’ai jamais rien fait de tel. Évidemment, je suis inondé de photos d ** k, ce qui est assez intéressant, mais je ne pouvais pas imaginer répondre avec enthousiasme à l’un de ceux qui disaient ‘J’ai vu votre d ** k maintenant, allons à un rendez-vous. Définitivement pas.

« J’ai été invité par divers inconnus symboliques, mais ils ne sont pas contrôlés, personne ne sait qui ils sont. »

L’ancienne co-vedette de This Morning de Vanessa, Carol, a ouvertement parlé d’avoir cinq amants à long terme et à quel point cela lui donne du pouvoir.

Mais la tante de l’agonie Vanessa est seulement à la recherche de The One.

« Bonne chance à Carol », a-t-elle dit. « Elle a l’air absolument merveilleuse dessus. Cela lui fait évidemment beaucoup de bien. Elle est pleine de peps et de vigueur. Elle est belle, glamour et pleine d’excitation mais je pense que je suis une femme d’un seul homme. Je pense que c’est comme ça que j’ai été élevé.

« J’espère trouver une personne dans tout l’univers qui pourrait m’aimer et que je pourrais aimer et c’est tout ce que je veux vraiment. »

La dévastation que Vanessa a vécue après avoir découvert l’infidélité de Ben était évidente lorsqu’elle a raconté avoir perdu sa confiance.

« J’aimerais particulièrement quelqu’un en qui je peux avoir confiance », a-t-elle déclaré. « Ce serait vraiment excellent. Quelqu’un qui a dit la vérité sur l’endroit où il se trouvait et ce qu’il ressentait, et vous n’avez pas ressenti tout le temps comme si une surprise ou un choc hideux vous attendait à chaque minute.

«C’est très destructeur pour votre confiance et votre confiance en vous; toutes les choses dont les gens ont besoin pour vivre leur vie. Ça pulvérise vraiment tout ça. Peu importe qui vous êtes, que vous passiez à la télévision ou que vous conduisiez un taxi, rien de tout cela ne fait de différence.

Vanessa fait partie du line-up Celebs Go Dating[/caption]

Vanessa se méfie également des applications de rencontres comme Tinder et Bumble, privilégiant plutôt les rencontres plus traditionnelles, ce qui ne manque pas lors de sa dernière incursion dans la télé-réalité.

« Je n’ai fait aucune application de rencontres de toute ma vie », a-t-elle déclaré. «Je n’ai jamais été sur un. Je n’ai jamais glissé à gauche, à droite ou dans toute autre direction.

« Imaginez si quelqu’un disait ‘eurgh! C’est Vanessa Feltz et j’ai été déçue et horrifiée. Je me sentirais tellement mal.

« Après un cœur mal piétiné, vous ne voulez pas vous exposer au risque que d’autres personnes vous rejettent, vous détestent et soient méchantes avec vous. »

Vanessa est le nom vedette de la nouvelle série de Celebs Go Dating, aux côtés des stars de Love Island, Liam Reardon et Chloe Burrows.

Elle a admis que cela pourrait ne pas conduire à un amour durable, mais elle fait certainement de son mieux.

«Je suis le cueilleur le plus atroce. Mes choix ont été abominables », a-t-elle déclaré. « Je suis consterné de voir à quel point mes choix ont été mauvais. Je le suis vraiment, vraiment.

« C’est un soulagement d’abdiquer la responsabilité de l’agence et de laisser Paul [Brunson] et Anne [Williamson] et ce nouveau médecin, le Dr Tara [Suwinyattichaiporn] faire de leur mieux. Ils ne peuvent pas faire pire que ce que j’ai fait moi-même.

Alors que sa vie amoureuse s’effondrait, Vanessa s’est lancée dans sa nouvelle émission de télévision et a passé 121 soirées d’affilée alors qu’elle faisait de son mieux pour quitter Ben.

Son emploi du temps chargé a fait d’elle la partenaire idéale pour la marque d’aliments à base de plantes, Gosh ! qui encouragent les Britanniques bourrés de travail à changer leur attitude envers les pauses déjeuner après que des recherches ont révélé que 58% sautent le déjeuner au moins une fois par semaine tandis que 33% des travailleurs ne voient même pas la lumière du jour pendant leurs quarts de travail.

Vanessa exhorte maintenant les gens à faire une pause et à en ressentir les bienfaits.

Elle a déclaré : « Je pense que nous avons tous vu comment prendre une bonne pause et manger des aliments nutritifs peuvent nous être bénéfiques au cours de la journée de travail, nous rendant plus énergiques et productifs.

« Cela change votre humeur, cela change votre niveau d’énergie et cela vous rend plus créatif.

« J’ai mon Dieu ! falafel, et ils font de très bonnes saucisses totalement naturelles, sans additifs ni quoi que ce soit auquel vous pourriez vous opposer ou vous sentir mal.

« Pour moi, c’est très pratique. C’est très sain et ça me sort de cette conversation, que je m’ennuie vraiment, qui est ‘pourquoi ai-je mangé ça ? Oh, c’était si cher. Oh c’est mauvais pour moi, je suis une personne terrible’. Si je n’ai pas besoin de ça, c’est une bonne journée.

Vanessa Feltz travaille avec la marque d’alimentation végétale Gosh! encourageant les Britanniques à aimer à nouveau leur déjeuner avec leur gamme d’aliments sains et nutritifs. Pour plus d’informations, visitez goshfood.com

