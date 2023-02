Vanessa Feltz rassure les fans sur le fait qu’elle va bien et les remercie pour leur “gentillesse” après une rupture déchirante avec Ben Ofoedu

VANESSA Feltz avait l’air glamour alors qu’elle profitait d’une journée avec sa famille après sa rupture douloureuse avec Ben Ofoedu – et a envoyé un message sincère à ses fans.

La légende de TalkTV, 60 ans, a remercié les gens pour leur soutien alors qu’elle avançait dans sa vie après avoir mis fin à sa relation avec Ben après 16 ans à la suite d'”allégations de tricherie”.

Getty

Vanessa a passé du temps de qualité avec son adorable petit-fils lors de la projection de gala d’Epic Tails après son récent chagrin[/caption] Éclaboussure

Vanessa a annoncé sa rupture choquante avec Ben après 16 ans ensemble[/caption]

Vanessa a mis en avant son meilleur pied dans une robe multicolore alors qu’elle passait du temps de qualité avec sa fille et ses petits-enfants lors d’une journée le dimanche.

Elle a déclaré au Sun lors de la projection étoilée d’Epic Tails au Vue Cinema Leicester Square: «Merci à tous pour votre gentillesse. Je vais bien.”

Vanessa a rejoint une foule de célébrités, dont Claire Sweeney, Amy Childs et Michelle Heaton lors de la passionnante projection familiale.

Un peu plus tôt dans la matinée, le présentateur de télévision avait envoyé un message émouvant aux fans sur les réseaux sociaux.

La star a semblé retenir ses larmes alors qu’elle rompait son silence sur sa séparation avec le chanteur de Phats & Small, 50 ans, Ben.

Elle a dit qu’elle était “incroyablement triste” à propos de la fin de la relation de 16 ans.

Elle a également admis qu’elle était “déçue” et “choquée” après qu’il soit apparu que Ben l’aurait trompée avec plusieurs femmes.

“Eh bien, je n’ai pas été sur Instagram depuis trois semaines et c’est parce que ma relation avec Ben est terminée après seize ans et honnêtement, je ne savais pas quoi vous dire sur Instagram.

“Mais maintenant, il est clair que c’est fini et j’ai vraiment l’impression qu’une fois que la confiance dans une relation a disparu, vous ne pouvez pas vraiment la récupérer et c’est ce que je dirais à n’importe qui d’autre de faire.”

Elle s’est étouffée en continuant: “Et donc je voulais juste dire que je me sens évidemment incroyablement triste et je suis assez déçue et choquée et toutes ces choses horribles mais aussi pleine de détermination. Je ne vais pas laisser cela me vaincre.

Donnant une tournure positive aux choses, Vanessa a déclaré: «Je suis si heureuse de vivre plus longtemps que ma mère, elle est décédée à 57 ans et pour les prières du Seigneur, je vais avoir 61 ans le mois prochain.

«Je suis très très reconnaissant d’être en vie et je veux continuer à ressentir cela et je veux célébrer et trouver du plaisir et des rires partout où je peux.

“Je sais que ce ne sera pas facile, mais je suis absolument déterminé à le faire.”

Elle a légendé la vidéo: “Tu m’as manqué #cœur brisé”

Vanessa a découvert des preuves qui, selon elle, prouvaient que son fiancé Ben l’avait trompée avec plusieurs femmes.

Elle a fait la découverte dévastatrice et a mis fin aux relations avec le chanteur de Phats & Small, âgé de 50 ans, pour son infidélité présumée.

Le Sun comprend que la relation de 16 ans a pris fin lorsqu’une Vanessa horrifiée a découvert sa “double vie” dans une série d’e-mails et de messages sur les réseaux sociaux.

Éclaboussure

Vanessa glamour jusqu’à la projection spéciale VIP à Vue West End à Londres[/caption]

On pense qu’elle a découvert plusieurs infidélités, mais la légende de la radiodiffusion craint qu’il n’y en ait beaucoup plus.

Vanessa a été choquée lorsque The Sun l’a approchée dimanche pour un commentaire hier soir.

Elle a confirmé qu’elle avait quitté Ben pour son comportement et a admis qu’elle était dévastée, mais a déclaré: “En avant et vers le haut.”

Il a maintenant quitté leur maison de 3,5 millions de livres sterling à St John’s Wood, au nord de Londres.

Vanessa a déclaré au Sun dimanche: “J’avais pensé que cela pourrait prendre un peu plus de temps avant que cela ne sorte, car il y a beaucoup à gérer – un choc comme celui-ci demande un certain temps d’adaptation – mais je suis extrêmement triste et déçu que mon 16- la relation d’un an avec Ben est terminée.

«En tant que tante agonisante, j’ai dit à plusieurs reprises qu’une fois que la confiance dans une relation a disparu, elle ne peut jamais être réparée ou retrouvée.

«Je dois donc suivre mon propre conseil à cette occasion.

« Qui savait que je serais célibataire à 60 ans ? Cependant, mesdames, c’est de plus en plus et je crois fermement que le meilleur reste à venir.

Elle a ajouté: “J’ai entendu dire que Kylie Minogue est à nouveau célibataire, donc je suis en bonne compagnie – si elle veut aller en ville, accrochez-moi.”

Instagram

Vanessa a rompu son silence sur la scission sur les réseaux sociaux[/caption] Getty

Vanessa a été soutenue par sa copine Claire Sweeney lors de la première d’Epic Tales[/caption] Éclaboussure

Michelle Heaton avait l’air glamour aussi[/caption] Getty

Elle a été rejointe par Amy Childs lors de la projection de gala de “Epic Tails” à Vue Leicester Square[/caption]