Vanessa Feltz dénonce la « BBC sans saveur et anémique » alors qu’elle établit un nouveau record d’émission de radio

VANESSA Feltz a critiqué la BBC en établissant un nouveau record de Divetime sur TalkRADIO.

La légende de la radiodiffusion avait précédemment quitté la société financée par l’État en août de l’année dernière pour lancer une nouvelle émission sur talkTV.

Éclaboussure

Vanessa Feltz a critiqué la BBC alors qu’elle établissait un nouveau record pour son émission sur TalkRADIO[/caption]

Vanessa, 61 ans, a quitté son emploi de haut niveau qui comprenait son émission matinale sur BBC Radio 2 et BBC Radio London après près de 20 ans.

Mais la personnalité médiatique a établi un nouveau record pour la station puisque les derniers chiffres d’écoute ont été annoncés par l’organisme officiel RAJAR (Radio Joint Audience Research).

La star a attiré des masses de nouveaux auditeurs dans son émission alors que sa portée a augmenté de 25 %.

S’adressant exclusivement à The Sun, Vanessa dit qu’elle se sent enfin libérée alors qu’elle aborde quotidiennement les grandes histoires de son émission.

Une Vanessa ravie a déclaré: «Je suis ravie que tant de nouveaux auditeurs et téléspectateurs aient quitté la BBC anémique et sans saveur et viennent trouver Vanessa Unleashed à TalkTV.

« Après des années passées sous contrôle, je peux enfin être moi-même, affronter les gros canons et neutraliser le battage médiatique.

« Ces Rajars record montrent que j’ai enfin trouvé ma maison de diffusion. »

D’autres émissions ont également enregistré des chiffres records, notamment le présentateur de Plank Of The Week Mike Graham, les chiffres ayant augmenté de 29% dans tous les domaines.

Le présentateur de This Morning a innové sur talkTV, ayant dirigé sa couverture du couronnement de SM le roi Charles III.

Cela vient après que Vanessa ait précédemment salué son émission pour l’avoir aidée à traverser le chagrin, après sa séparation avec Ben Ofoedu, 50 ans.

Le présentateur de télévision a expliqué : « J’ai une équipe fantastique et je les adore.

« Et je sais que tous les présentateurs diront toujours cela, mais je ne le dis pas simplement. Je le pense vraiment, vraiment. Ils ont été dans mon coin.

« J’avais l’impression d’être en quelque sorte réfugié chez des amis tous les jours. »

« C’est très, très bien d’avoir quelque chose pour oublier un cœur brisé », a-t-elle ajouté.

TalkTV

La légende de la radiodiffusion a lancé son émission très canapé pour être diffusée simultanément à la télévision et à la radio[/caption] Getty

La star a été à l’avant-garde de grands moments tels que le couronnement de SM le roi Charles III[/caption] Getty

La star a précédemment salué son émission pour l’avoir aidée à traverser le chagrin après sa séparation[/caption]