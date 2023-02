Vanessa Feltz a découvert que le fiancé Ben Ofoedu trichait dans des messages dévastateurs du jour de Noël envoyés par un troll en ligne

HEARTBROKEN Vanessa Feltz a appris que son fiancé la trompait lorsque son amant a traîné sa fille en ligne le jour de Noël.

Allegra Kurer a déclaré que toute la famille était dévastée d’apprendre le comportement de Ben Ofoedu, qui les a tous laissés “complètement bouleversés”.

Vanessa Feltz a appris que son fiancé la trompait lorsque son amant a traîné sa fille en ligne le jour de Noël

Vanessa, qui anime une émission en semaine sur TalkTV, était nerveuse à l'idée que la nouvelle de la scission soit rendue publique

Et elle a dit que les messages, envoyés via Instagram à Allegra, 37 ans, et à sa sœur Saskia, 34 ans, étaient si menaçants et cruels à propos de leur mère de 60 ans qu’ils ont appelé la police.

Allegra a déclaré: «C’était le jour de Noël, de tous les jours. Nous étions tous ensemble en famille, mais Ben était absent en pantomime, lorsque les messages sont apparus via Instagram.

«Jusqu’à ce moment-là, nous passions un très bon moment, les enfants passaient un bon moment, donc pour nous, recevoir cela via un compte de réseau social était le choc le plus terrible.

“C’était anonyme, et bien sûr cela a révélé beaucoup de choses que nous ne savions pas, mais c’était aussi très abusif et extrêmement blessant.

“Mais alors vous devez penser ‘Mon Dieu, perturbons-nous le déjeuner de Noël, attendons-nous que Noël soit terminé?’

«Nous ne nous cachons rien dans notre famille et nous savions donc que nous devions partager cela avec maman.

«Mais faites-vous cela pendant que les cadeaux sont ouverts, pendant que les enfants regardent pour voir si le Père Noël est venu, pendant que tout le monde chante des chants de Noël et passe un bon moment?

“C’était absolument horrible, sans parler de la nature des messages spécifiques, qui étaient si horribles. Infâme, abusif. Extrêmement bouleversant.

L’avocate Allegra a ajouté : « Nous avons attendu un peu – c’était comme si nous ne pouvions pas le faire sur-le-champ, puis au milieu du jour de Noël, alors que maman passait un si bon moment avec ses petits-enfants.

“Mais ce n’est pas ce que nous voulons faire – nous nous disons des choses et nous partageons des choses les uns avec les autres dans notre famille. Nous sommes très proches.

“Alors, quand il s’agissait de s’asseoir et de lui dire la vérité, c’était juste horrible que cela ait été apporté à notre famille, en particulier à cette période de l’année, par un troll anonyme.

“Encore pire maintenant que nous découvrons que c’est Ben qui nous a apporté ça – et sa trahison.

«Il n’y avait aucun nom ou identité attaché, mais malheureusement, il y avait suffisamment d’informations dans les messages pour savoir que ce qui était dit à propos de Ben était vrai – à côté de tout le vitriol.

“La seule façon de savoir ce qui se passait était d’impliquer la police, ce qui n’est pas une situation dans laquelle je m’attendais à être pour moi ou ma famille. Espérons qu’ils fassent quelque chose à ce sujet.

Dimanche, le Sun a raconté comment Vanessa avait pris la décision de mettre fin à ses 16 ans de fiançailles avec Ben, qui faisait partie du groupe de danse des années 1990 Phats and Small, après avoir appris qu’il avait triché.

Cela survient six ans après avoir triché avec un propriétaire de club qui gère des bars à Ibiza et en Thaïlande.

Vanessa lui a pardonné – mais a appris plus tard qu’il avait été infidèle avec d’autres femmes dans des camps de vacances où il a organisé des soirées sur le thème des années 1990 dans le cadre du groupe de garçons Boyz on Block avec Dane Bowers, Abz Love et Shane Lynch.

Vanessa, une tante agonisante, a déclaré qu’elle avait été forcée de “suivre ses propres conseils” en mettant fin à la relation après qu’il ait de nouveau rompu sa confiance.

Elle a déclaré: «Je me sens incroyablement triste, déçue et choquée et toutes ces choses horribles. Je me sens terriblement humilié, mais aussi plein de détermination.

Vanessa a rencontré Ben en 2005, après avoir divorcé en 2000 du chirurgien Michael Kurer – le père d’Allegra et de Saskia – à la suite d’allégations de tricherie.

Ben était devenu une partie intégrante de la famille de Vanessa, ses quatre petits-enfants l’appelant grand-père Ben et Allegra et Saskia l’acceptant pleinement comme partenaire de Vanessa.

La proximité de l’unité familiale très unie a rendu la trahison de Ben difficile à supporter pour tous.

Allegra a déclaré: “Je dirais que nous avons tous le cœur brisé, nous tous, et c’est quelque chose dont on ne parle pas souvent, mais quand une relation se brise, les gens se concentrent bien sûr sur les deux personnes qui la composent – mais en fait toute une famille est impacté.

“Ils étaient ensemble depuis plus de 16 ans, plus longtemps même que le mariage de mes propres parents, donc Ben fait partie de notre vie depuis très longtemps.

“Et lorsque la relation se termine de cette manière particulière, l’impact sur toute la famille est absolument dévastateur pour un certain nombre de raisons différentes.

“L’un d’eux est de revoir ma mère avoir le cœur brisé – c’est ma mère et je n’en ai qu’une, elle est mère célibataire depuis que je suis petite et nous sommes extrêmement proches.

“La voir faire face à ce niveau de choc et de douleur est extrêmement difficile et même à l’âge adulte, c’est extrêmement douloureux.

«Il y a aussi le niveau de détresse de ma propre génération, donc ma sœur et moi sommes à la fois dévastées et choquées et tristes et bouleversées et profondément, profondément blessées par la perte de nos propres relations avec Ben.

«Mais je n’avais pas anticipé le niveau de douleur et de détresse causé à mes enfants et à mon neveu, et c’est mauvais.

“Ma nièce n’est qu’un nouveau-né et Dieu merci pour cela. Mes deux propres enfants sont brisés et brisés et le cœur brisé.

«Leurs petits cœurs – ce sont aussi des gens. Ils ont pleuré, pleuré, ils ne comprennent tout simplement pas.

“Il était là quand ils sont nés et il a été là à chaque anniversaire, et maintenant ils ont l’impression de l’avoir perdu et ils l’ont fait. Il a disparu.

“C’est une leçon sur la dureté de la vie que je ne voulais pas qu’ils apprennent encore.”

Ben, 50 ans, n’a pas encore communiqué directement avec la famille, qui n’a aucune idée de l’endroit où il se trouve après avoir quitté leur maison. Mais Allegra a déclaré avoir été “extrêmement réconforté” par le soutien du public.

Vanessa, qui anime une émission en semaine sur TalkTV et TalkRADIO, en plus d’apparaître sur This Morning, avait été nerveuse à l’idée que la nouvelle de la scission soit rendue publique – mais Allegra a déclaré que les fans avaient été “si gentils” avec leurs messages.

Elle a déclaré: «Il y a eu l’effusion de soutien la plus incroyable d’Internet, que je n’ai jamais vue auparavant, mais je ne suis pas surprise – et je suis très reconnaissante. Cela signifie le monde absolu pour ma mère et c’est ce qui la fait passer.

«Elle est si forte et si courageuse – elle essaie d’utiliser cette expérience pour aider d’autres personnes et pendant tout ce temps, elle se fait tellement mal, et continue de découvrir de plus en plus de détails horribles.

“Je ne sais pas si découvrir plus de détails horribles aide vraiment, mais l’amour d’une famille le fait vraiment.”

Dimanche, le Sun a raconté comment Vanessa avait pris la décision de mettre fin à ses 16 ans de fiançailles avec Ben, qui faisait partie du numéro de danse des années 1990 Phats and Small