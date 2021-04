VANESSA Feltz avait l’air radieuse dans une robe rose alors qu’elle montrait sa perte de poids incroyable ce matin.

L’animatrice de radio, 59 ans, brillait dans la robe moulante qui montrait ses courbes amincies et près de quatre pierres de perte de poids.

Rex

Vanessa Feltz de ce matin, 59 ans, avait l’air plus mince que jamais[/caption]

Vanessa a jeter un impressionnant 4 pierres depuis le montage de son anneau gastrique en 2010 et son « voyage de bien-être » en 2019.

Elle s’est assise avec les hôtes de This Morning Holly Willoughby et Phillip Schofield dans la robe rose fluide pour discuter des sujets chauds de la journée.

La robe à manches longues était ajustée autour de la taille et comportait un col en V qui permettait à Vanessa de montrer son corps magnifique.

Vanessa a récemment admis que sa perte de poids avait certainement aidé sa vie sexuelle.

Rex

Elle a montré sa silhouette amincie dans une robe rose fluide[/caption]

Caractéristiques de Rex

La star de la télévision et de la radio a perdu presque 4e[/caption]

La libido du présentateur de télévision et de radio au franc-parler est en plein essor, et la femme de 59 ans dit qu’elle aime toujours frapper les feuilles avec Ben, 48 ans, ancien chanteur du duo de musique de danse des années 90 Phats & Small.

En fait, le couple, qui est ensemble depuis près de 15 ans, a pleinement profité du verrouillage.

Vanessa dit: «L’âge n’est pas un problème pour moi. Il faut maintenir le climat et nous nous sentons tous les deux obligés de faire des efforts.

«Je ne suis pas étranger à la lingerie moulante. Mon père Norman était lui-même dans l’entreprise – il les fabriquait et les vendait.

Caractéristiques de Rex

Elle a révélé que sa perte de poids avait contribué à pimenter sa vie sexuelle Ben Ofoedu[/caption]

«C’est mon devoir d’avoir des culottes coquines et tout ça, alors je vais les porter et faire quelque chose de spécial.

«Et Ben fera un peu de cuisine en ne portant rien d’autre qu’un tablier de chef, ou quelque chose comme ça. Nous essayons juste de rendre les choses plus amusantes.

«Nous voulons que notre relation soit bonne, nous ne voulons pas qu’elle se calme et s’effondre et devienne stagnante, ennuyeuse et morne.

«Nous nous envoyons des messages impertinents pour que tout ne se résume pas à » Avez-vous sorti les poubelles? » ou « Voulez-vous une pomme de terre au four? ». »

Caractéristiques de Rex

Vanessa a subi une chirurgie de l’anneau gastrique en 2010 et a subi une refonte de son mode de vie en 2019[/caption]

Vanessa est l’une des présentatrices les plus rémunératrices de la BBC. Elle anime l’émission de petit-déjeuner de Radio 2 à 4 heures du matin, suivie de Radio London à 7 heures du matin tous les jours de la semaine.

Vanessa a été mariée au chirurgien Michael Kurer pendant plus de 14 ans et ils ont eu des filles Allegra, maintenant 35 ans, et Saskia, 32 ans.

Il l’a quittée pour une autre femme et ils ont divorcé en 1999.





En 2001, Vanessa est allée sur Celebrity Big Brother, où elle a rencontré Keith Duffy de Boyzone, qui l’a présentée plus tard à Ben, 11 ans son cadet.

Vanessa et Ben sont fiancés depuis 2006 mais elle n’est pas pressée de faire basculer le bateau en faisant le nœud.

Elle dit: «Tout ce que je sais, c’est que nous sommes ensemble depuis près de 15 ans et que nous avons assisté à tant de mariages à cette époque, et beaucoup d’entre eux sont déjà divorcés.

«Et je pense simplement: ‘En avons-nous vraiment besoin, le voulons-nous vraiment?’. Mais je ne dirais jamais jamais.