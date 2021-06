Vanessa Bryant rend hommage au « meilleur papa fille » Kobe Bryant le jour de la fête des pères

Vanessa Bryant a rendu dimanche un riche hommage à son défunt mari Kobe Bryant le jour de la fête des pères en l’appelant « la meilleure fille papa ». Vanessa, la mère de quatre filles, célèbre chaque étape, fête en honorant son mari depuis sa disparition tragique en janvier 2020. C’était la deuxième fête des pères depuis la mort de Kobe et Vanessa a marqué l’occasion en partageant une photo de la star des Laker avec ses enfants. La photo date du 40e anniversaire de Kobe, cinq mois avant son décès. Sur la photo, la légende de la NBA peut être vu tenant son plus jeune enfant Capri, Gianna est assise à côté de lui tenant son devrait et ses deux autres filles peuvent être vues en train de sourire pour la caméra.

La section des commentaires de l’article était remplie de remarques de l’ancien basketteur Dwyane Wade, de la chanteuse américaine Ciara et du mannequin Gigi Hadid.

Natalia, la fille aînée de Vanessa et Kobe, a également partagé une photo de retour sur Instagram avec son père pour célébrer l’occasion. Natalia a récemment obtenu son diplôme d’études secondaires et devrait fréquenter la Californie du Sud (USC).

Vanessa a également partagé plusieurs photos de leur plus jeune fille Capri lundi alors qu’elle avait deux ans.

Plus tôt en avril, Vanessa avait partagé un cliché de leur mariage pour célébrer cette journée spéciale.

Cela aurait été le 20e anniversaire de mariage du couple. Le duo s’est rencontré sur le tournage d’un clip à l’époque où Vanessa était au lycée. Vanessa et Kobe se sont mariés en 2001 après ses 18 ans et depuis lors, ils sont restés ensemble jusqu’à sa mort dans un tragique accident en 2020 dans un accident d’hélicoptère. La fille de Kobe, Gianna, et sept autres personnes ont également perdu la vie dans l’accident.

Parlant de leur disparition, Vanessa a déclaré en mars Gens magazine que la douleur est « inimaginable [but] il suffit de se lever et d’avancer.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici