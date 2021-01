Au cours de la dernière année, Vanessa a honoré son mari et sa fille à plusieurs occasions spéciales. Cependant, il y a un peu plus d’une semaine, elle a pris un moment pour s’expliquer sur la façon dont elle avait géré leur perte.

«Laissez-moi être réelle», a-t-elle partagé sur Instagram Stories le 15 janvier. «Le deuil est un groupe d’émotions foiré. Un jour, vous êtes dans l’instant en train de rire et le lendemain, vous n’avez pas envie d’être en vie.

La fière maman a expliqué qu’elle voulait s’exprimer pour aider les autres à vivre la même chose.

«Je veux dire ceci pour les personnes aux prises avec un chagrin et une perte déchirante. Trouvez votre raison de vivre», a-t-elle encouragé. «Je sais que c’est difficile. Je regarde mes filles et j’essaie de faire passer ce sentiment pour elles. La mort est garantie mais vivre le reste de la journée ne l’est pas. Trouvez votre raison.

Natalia, la fille de Vanessa, âgée de 18 ans, a exprimé un message similaire un mois auparavant, en disant: «Je n’allais pas faire celui-ci, mais je pensais que c’était important de le partager car on ne sait jamais quand quelqu’un traverse ses propres problèmes. «

« Je pense sincèrement qu’il est si important de trouver votre cercle proche de personnes de confiance et de pouvoir leur exprimer vos sentiments lorsque vous êtes déprimé ou que vous ne vous sentez pas comme vous-même », at-elle ajouté. « C’est aussi beaucoup plus facile à dire qu’à faire, mais sachez simplement que vous n’êtes jamais seul. C’est quelque chose que j’ai appris tout au long de cette année et que je continue de travailler avec l’aide de ma famille et d’amis proches. »