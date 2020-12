Vanessa Bryant a rendu hommage à son défunt mari Kobe Bryant et d’autres vies célèbres perdues en 2020.

L’icône de la NBA, âgée de 41 ans, a été tuée dans un accident d’hélicoptère en janvier avec sa fille de 13 ans Gianna Bryant, six autres passagers et le pilote. Le décès de Kobe a été l’un des nombreux décès choquants cette année, des semaines avant le début d’une pandémie de coronavirus qui a tué plus de 290000 personnes aux États-Unis et 1,59 million dans le monde.

« Les mots ne peuvent rendre justice au chagrin que nous avons ressenti cette année », a déclaré Vanessa le jeudi 10 décembre TEMPSPrésentation de la personne de l’année. << À tous les niveaux des relations humaines, du monde entier à l'autre côté de la table, nous avons subi une perte profonde. Nous avons dit au revoir aux maris, filles, épouses, fils, grands-parents, amis et héros nationaux. Et nous continuons à compter les vies abandonnées. à cette cruelle pandémie, qui a fait plus d'un million d'âmes dans le monde. "

Elle a poursuivi: «Ce soir, nous pleurons les gens que nous connaissons tous et ceux que nous ne connaîtrons jamais. Que notre chagrin collectif nous unisse sur la voie à suivre.