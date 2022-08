Vanessa Bryant remporte un procès contre le comté de Los Angeles pour atteinte à la vie privée et reçoit 16 millions de dollars

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Un jury de Los Angeles s’est rangé du côté de Vanessa Bryant dans son procès contre le comté de Los Angeles pour des revendications de confidentialité après avoir allégué que des photos de la scène de l’accident avaient été partagées entre les responsables du comté et a décidé que le comté devait lui payer 16 millions de dollars.

Vanessa Bryant et Christopher Chester ont poursuivi le comté de Los Angeles et ses avocats affirment que des “photos en gros plan” ont été partagées sur plusieurs appareils au sein du département du shérif et des pompiers, et des membres du public.

Le procès pour atteinte à la vie privée de Bryant a commencé le 10 août et son avocat, Luis Li, a déclaré que les photos prises sur les lieux de l’accident d’hélicoptère par un capitaine des pompiers et son adjoint étaient des “commérages visuels” vus “pour rire”, sans but officiel.

“Ils étaient partagés par des députés jouant à des jeux vidéo”, a déclaré Li. “Ils ont été partagés à plusieurs reprises avec des personnes qui n’avaient absolument aucune raison de les recevoir.”

Le jury a également décidé que le comté devait également payer 15 millions de dollars à Chester, dont la femme et la fille sont décédées dans l’accident.

Le procureur du comté a déclaré que les images étaient un outil essentiel pour les premiers intervenants qui pensaient que des vies auraient pu être sauvées sur les lieux de l’accident.

Kobe Bryant, une légende de la NBA, a été tué dans l’accident d’hélicoptère le 26 janvier 2020, avec sa fille et sept autres personnes.

L’Associated Press et Rebecca Rosenberg de Fox News ont contribué à ce rapport.