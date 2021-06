Vanessa Bryant règle le procès pour mort injustifiée suite au crash de Kobe

La veuve de la légende de la NBA Kobe Bryant a conclu un accord confidentiel pour mettre fin à son procès contre ceux qu’elle a blâmés pour la mort de son mari et de sa fille dans un accident d’hélicoptère près de Los Angeles en janvier 2020.

Moins d’un mois après l’accident, Vanessa Bryant a poursuivi les sociétés qui possédaient et exploitaient l’hélicoptère, ainsi que la succession du défunt pilote d’hélicoptère, les accusant de négligence et causant la mort injustifiée de Kobe et Gianna Bryant.

Elle a demandé des dommages-intérêts en échange des pertes qu’elle a subies et a été rejointe par trois autres familles qui ont perdu des êtres chers dans l’accident qui a fait neuf morts.

Ces familles ont également poursuivi et font partie du règlement qui résout leur action en justice consolidée contre Island Express Helicopters, Island Express Holding Corp. et la succession d’Ara Zobayan, le pilote également décédé dans l’accident.

« Les termes matériels du règlement et des libérations sont connus des parties au règlement et incluent le fait que les termes du règlement sont confidentiels », selon un document judiciaire déposé mardi devant un tribunal fédéral de Los Angeles.

Le National Transportation Safety Board a conclu plus tôt cette année que la mauvaise prise de décision de Zobayan était la cause probable de l’accident. Dans son costume, Vanessa Bryant a déclaré que Zobayan « n’avait pas interrompu le vol alors qu’il connaissait les conditions nuageuses » et n’avait pas « gardé une distance de sécurité entre l’hélicoptère et les obstacles naturels », entre autres échecs présumés.

« En conséquence directe et immédiate de la négligence et de l’imprudence susmentionnées de l’accusé Zobayan, Kobe Bryant a été tué », indique le procès.

Elle a accusé le propriétaire de l’hélicoptère, Island Express Holding Corp., de ne pas avoir équipé son hélicoptère d’un système d’évitement de la circulation et d’avertissement. Elle a également déclaré qu’Island Express Helicopters, l’exploitant de l’hélicoptère, savait ou aurait dû savoir qu’il lui était interdit d’utiliser cet hélicoptère en vertu des règles de vol aux instruments, qui sont utilisées dans des conditions brumeuses ou nuageuses comme celles du matin de l’accident.

Dans un procès séparé contre le comté de Los Angeles, Vanessa Bryant a accusé un agent de la sécurité publique du comté d’avoir partagé de manière inappropriée des photos de son mari et de sa fille décédés sur le site de l’accident. Le comté dit que son procès n’a aucun fondement et se défend.

Suivez le journaliste Brent Schrotenboer @Schrotenboer. Courriel : bschrotenb@usatoday.com.