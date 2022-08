Vanessa Bryant reçoit le soutien de ses meilleures amies Ciara et Monica devant le tribunal

À l’occasion de ce qui aurait été le 44e anniversaire de Kobe Bryant, sa femme, Vanessa Bryantétait au tribunal pour se battre pour lui et sa fille plus de deux ans après leur mort tragique.

La veuve de la légende décédée des Lakers était accompagnée d’amis Ciara et Monica, ainsi que de sa fille de 19 ans, Natalia, lors de son procès sur les images graphiques divulguées de Kobe, leur fille Gianna et les sept autres victimes de l’hélicoptère mortel de janvier 2020. crash. Son groupe de soutien était assis derrière elle lors du témoignage d’un agent interne du département du shérif du comté de Los Angeles, l’accompagnant à l’extérieur lorsqu’elle avait besoin de prendre un moment lors de la journée difficile, comme le montrent les photos obtenues par PERSONNES.

Le mardi 23 août a marqué le 10e jour du procès civil de Vanessa Bryant contre le comté de Los Angeles, le dernier jour de témoignage après avoir entendu des dizaines de témoins. Selon des rapports de États-Unis aujourd’huic’était aussi le premier jour des plaidoiries finales et la première fois qu’un avocat dans l’affaire a mis un montant en dollars sur ce qu’il pense que le jury devrait accorder à Bryant et Chris Chester, son co-demandeur lors de ce procès : 75 millions de dollars.

Jerome Jackson, l’avocat de Chester, a demandé jusqu’à 2,5 millions de dollars chacun pour leurs 2,5 dernières années de détresse émotionnelle, plus jusqu’à 1 million de dollars pour chaque année de leur future détresse – 40 ans pour Bryant et 30 pour Chester.

“Quand j’en arrive à ce stade des plaidoiries finales, je suis généralement anxieux de ne pas trop en demander”, a déclaré Jackson au jury lors des plaidoiries finales. “Je n’ai pas cette anxiété aujourd’hui, car je vais vous dire mesdames et messieurs, vous ne pouvez pas accorder trop d’argent pour ce qu’ils ont vécu. Vous ne pouvez pas l’empiler trop haut. Vous ne pouvez pas l’étendre trop largement. Ce qu’ils ont vécu est inhumain et inhumain.

Bryant et Chester ont tous deux porté cette affaire en justice après avoir poursuivi le comté de Los Angeles en 2020, quelques mois seulement après avoir chacun perdu leur épouse et leurs filles dans un accident d’hélicoptère. À la suite de la tragédie, ils ont tous deux accusé les shérifs du comté et les employés des pompiers d’avoir utilisé leur téléphone personnel pour prendre des photos graphiques de leurs proches décédés.