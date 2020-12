Dans sa déclaration, Vanessa a également fait référence à une interview que Sofia a donnée à El Gordo et La Flaca de l’Univision en septembre.

« Plus tôt cette année, je cherchais une nouvelle maison pour elle et, une semaine plus tard, elle est allée à la télévision et a donné une interview dénigrant notre famille et portant de fausses accusations alors qu’elle vivait gratuitement dans un complexe d’appartements fermés à Newport Coast », Déclara Vanessa. «Même après cette trahison, j’étais prêt à fournir à ma mère un soutien mensuel pour le reste de sa vie et ce n’était pas assez bien. Elle m’a plutôt contacté par des intermédiaires (contrairement à ce qu’elle prétend, mon numéro de téléphone n’a pas t changé) et a exigé 5 millions de dollars, une maison et un SUV Mercedes. Parce que je n’ai pas cédé à ses menaces blessantes et à ses demandes financières, elle est devenue incontrôlable et fait des déclarations fausses et absurdes. Elle essaie maintenant d’en obtenir plus. l’argent que mon mari et moi avons dépensé pour subvenir à ses besoins de son vivant. «

Elle a conclu: «Elle n’a aucune considération pour la façon dont cela affecte mes enfants et moi. Elle veut vivre de mes filles et de moi pour le reste de sa vie tout en continuant à percevoir une pension alimentaire mensuelle de son ex-mari depuis 2004. Mon mari et je ne l’ai jamais découragée ou empêchée de subvenir à ses besoins. Ce procès est frivole, honteux et inimaginablement blessant. Mon mari n’a jamais rien promis à ma mère, et il serait tellement déçu de son comportement et de son manque d’empathie. «

E! News a contacté l’avocat de Sofia. Nous n’avons pas eu de réponse.