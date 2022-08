Vanessa Bryant pleure devant le tribunal lors du premier jour du procès des photos de Kobe Crash – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Jae C Hong/AP/Shutterstock

“Le 26 janvier 2020 a été et sera toujours le pire jour de Vanessa Bryantc’est la vie », a déclaré Luis Lil’avocat de Kobe Bryantla veuve de Vanessa, mercredi 10 août, le premier jour du procès découlant du procès pour atteinte à la vie privée de Vanessa contre le comté de Los Angeles. Vanessa, 40 ans, sanglotait tranquillement alors que Li décrivait comment le shérif et les pompiers du comté avaient pris et partagé des photos d’un Kobe mort et Gianna Bryant sur les lieux de leur accident mortel d’hélicoptère. “Les employés du comté ont exploité l’accident”, a déclaré Li, selon Pierre roulante. «Ils ont pris et partagé des photos de Kobe et Gianna comme souvenirs. … Ils ont versé du sel sur une plaie incurable.

Li a allégué que les premiers intervenants « ont marché autour de l’épave et ont pris des photos des corps brisés de l’accident d’hélicoptère. Ils ont pris des gros plans de membres, de chair brûlée. Cela choque la conscience. L’avocat de Bryant a également déclaré qu’un dénonciateur travaillant au Baja California Bar & Grill à Norwalk avait été dérangé par l’adjoint Joey Cruz‘s ce jour-là qu’il a déposé une plainte officielle auprès du bureau du shérif du comté de Los Angeles. La plainte affirmait que le député «montrait des photos de [Kobe’s] corps décapité ».

Dans le cadre de la déclaration liminaire de Li, il a montré aux jurés une vidéo de l’adjoint Cruz assis au bar et tendant son téléphone portable à un barman. Le barman aurait visiblement reculé après avoir vu ce qu’il y avait sur le téléphone portable avant de s’éloigner. Cette affaire concerne la responsabilité. Nous allons vous prouver que les employés du comté ont pris des photos et les ont largement partagées », a déclaré Li. «Chaque jour depuis que le comté a fait ce qu’il a fait, Mme Bryant… [has] le risque, avoir la peur, avoir l’anxiété, avoir la terreur qu’ils pourraient avoir à revivre la perte des membres de leur famille de la manière la plus atroce.

Vanessa Bryant a poursuivi le comté huit mois après l’accident, affirmant qu’elle souffrait de détresse émotionnelle à l’idée que des étrangers “restent bouche bée” devant des images macabres de son défunt mari et de leur fille décédée de 13 ans. “Les images gratuites ont rapidement fait parler d’elles au sein du département, car les députés les ont montrées à des collègues dans des contextes qui n’avaient rien à voir avec l’enquête sur l’accident”, a-t-elle allégué dans ses documents judiciaires, par Pierre roulante. “Un député a même utilisé ses photos des victimes pour essayer d’impressionner une femme dans un bar, se vantant de la façon dont il avait été sur le site de l’accident.”

Le juge de district américain John Walter a consolidé le procès de Vanessa avec un procès similaire déposé par Chris Chesterqui a perdu sa femme, Saraet leur fille de 13 ans, Paytondans l’accident qui a tué neuf personnes.

Les avocats de LA Country ont fait valoir que l’adjoint Cruz était nouveau au travail lorsque l’accident s’est produit et qu’il regrettait ses actions. Les avocats ont également fait valoir que la vie privée de Bryant n’avait pas été violée car les photos n’avaient pas été divulguées.

“Le comté continue d’exprimer ses plus sincères condoléances aux familles qui ont subi cette terrible perte”, a déclaré l’avocat du comté. Mira Hashmall dit dans une déclaration à Pierre roulante. «Le comté a également travaillé sans relâche pendant deux ans et demi pour s’assurer que les photos de son site de l’accident ne soient jamais diffusées publiquement. Les preuves montrent qu’ils ne l’ont jamais été. Et c’est un fait, pas une spéculation.