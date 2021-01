Vanessa Bryant partage des images de Kobe sur les «hauts et les bas» du mariage

Vanessa Bryant se souvient d’un puissant Kobe Bryant interview à quelques semaines du premier anniversaire de sa mort tragique.

Elle a partagé une vidéo avec Instagram le jeudi 7 janvier, qui montrait la légende du basket-ball décédée discutant du pouvoir de l’amour pour soutenir une personne à travers les hauts et les bas de la vie. Les images avaient déjà été partagées par les fans sur les réseaux sociaux peu de temps après le tragique accident d’hélicoptère qui a tué Kobe et sa fille de 13 ans. Gianna le 26 janvier 2020.

« Le bonheur est un si beau voyage », a expliqué l’athlète superstar dans le clip. « Elle a ses hauts et ses bas, que ce soit dans le mariage ou dans une carrière. Les choses ne sont jamais parfaites, mais par amour, vous continuez à persévérer, et vous les traversez, vous les traversez. Et puis à travers cette tempête, un beau soleil émerge, et inévitablement, une autre tempête survient. Et devinez quoi? Vous chevauchez celle-là aussi. «

Il a poursuivi: « Donc, je pense que l’amour est une sorte de détermination, une persévérance à traverser les bons et les mauvais moments avec quelqu’un ou quelque chose que vous aimez vraiment. »