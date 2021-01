Vanessa Bryant offre des conseils sincères à d’autres personnes endeuillées par des êtres chers, moins de deux semaines avant le premier anniversaire de la mort de son mari, Kobe Bryant, et leur fille Gianna Bryant.

L’icône de la NBA âgée de 41 ans et le joueur de 13 ans ont été tués dans un accident d’hélicoptère à Calabasas, en Californie, le 26 janvier 2020, avec six autres passagers et le pilote. Kobe et Gianna, surnommées Gigi, ont laissé dans le deuil Vanessa et les filles du couple Natalia Bryant, 17, Bianka Bryant, 4 et 18 mois Capri Bryant.

«Laisse-moi être vraie», a écrit Vanessa, 38 ans, sur sa story Instagram le vendredi 15 janvier. «Le deuil est un tas d’émotions en désordre. Un jour, vous êtes dans le moment de rire et le lendemain vous ne envie d’être en vie. «

Elle a poursuivi: «Je veux dire ceci pour les personnes aux prises avec un chagrin et une perte déchirante. Trouvez votre raison de vivre. Je sais que c’est difficile. Je regarde mes filles et j’essaie de faire passer ce sentiment pour elles. La mort est garantie mais vivre le reste de la journée ne l’est pas. Trouvez votre raison. «