Vanessa Bryant, la veuve de Kobe, lance la ligne de vêtements Mambacita

Quelques semaines à peine après avoir annoncé que la succession de Kobe Bryant s’était séparée de Nike, la veuve de la star de la NBA, Vanessa Bryant, a annoncé vendredi l’introduction de sa ligne de vêtements Mambacita.

Bryant a déclaré sur son compte Instagram qu’elle publierait la collection le 1er mai, ce qui aurait été le 15e anniversaire de Gianna, ou « Gigi », la fille de Kobe et Vanessa décédée avec Kobe dans un accident d’hélicoptère le 26 janvier 2020.

Bryant a déclaré que 100% des recettes iraient à la Fondation Mamba et Mambacita Sports, l’organisation à but non lucratif a vu le jour à la mémoire de Kobe et Gigi au profit des jeunes mal desservis dans le sport.

Le surnom de Gigi était Mambacita.

On ne sait pas si c’est le début d’un lancement plus important, mais Bryant a déclaré que des tailles unisexes et pour enfants seraient disponibles. Le site Web proposant la collection était en panne vendredi après-midi, disant « erreur interne ».

Depuis mai 2020, le domaine de Kobe Bryant a déposé plus d’une douzaine de demandes de marques, selon Josh Gerben, avocat en marques et fondateur de Propriété intellectuelle Gerben. « Au cours de l’année écoulée, Vanessa Bryant, via une société au nom de Kobe, a déposé des marques de commerce qui indiquent une volonté de construire une marque autour de l’héritage de Kobe et Gianna », a-t-il déclaré.

Gerben a déclaré que trois marques déposées sont utilisées dans les images qu’elle a publiées, qui incluent le mot Mambacita, le logo M et le logo 2 coeurs. « Sur la base de l’activité de dépôt de marques … Je m’attends également à voir bientôt plus de produits lancés », a-t-il déclaré.

« En fin de compte, créer une marque de vêtements et de chaussures sans un grand partenaire commercial sera un défi. Ce n’est certainement pas hors du domaine des possibilités, mais il y a des défis du côté commercial qui font qu’un partenariat avec une entreprise établie semble toujours être une forte possibilité. », A déclaré Gerben.

Vanessa Bryant et Nike étaient en désaccord, selon des sources. Elle était mécontente du manque de disponibilité de ses produits, une stratégie que les entreprises de chaussures utilisent souvent pour stimuler la demande. Le 20 avril, Bryant a déclaré aux fans que malgré son départ de Nike, son espoir est que les fans de Kobe pourront porter ses produits pendant des années.

« Je vais continuer à me battre pour cela », a-t-elle déclaré dans le post. « Les produits de Kobe se vendent en quelques secondes. Cela dit tout. »