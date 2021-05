Vanessa Bryant honore l’héritage de Kobe Bryant lors de l’intronisation au Temple de la renommée

Alors qu’elle luttait contre la douleur, Vanessa Bryant a continué à faire preuve de force.

Près de 16 mois se sont écoulés depuis que son mari, l’ancienne star des Los Angeles Lakers Kobe Bryant, et sa fille de 13 ans, Gianna, sont tous deux morts dans un accident d’hélicoptère. Dans ce délai, Vanessa Bryant a prononcé deux discours publics pour commémorer son mari tout en traitant sa perte. Elle a parlé pendant environ 12 minutes et 30 secondes au nom de Kobe lors de son intronisation au Temple de la renommée samedi, près de 15 mois après avoir fait de même à son mémorial.

«J’aurais aimé que mon mari soit là pour accepter ce prix incroyable», a-t-elle déclaré. « Lui et Gigi méritent d’être ici pour assister à cela. Gigi serait si fière de voir son papa être inscrit au Basketball Hall of Fame. »

Vanessa avait partagé que Kobe avait parlé de sa nomination anticipée en tant que membre du Temple de la renommée au premier scrutin près d’une semaine avant de faire partie des neuf personnes décédées dans un accident d’hélicoptère le 26 janvier 2020. Mais pour un joueur qui a remporté cinq championnats de la NBA, deux médailles d’or olympiques et une quatrième place sur la liste des buteurs de tous les temps de la ligue en partie à cause de sa préparation, Kobe n’avait pas précisé ce qu’il prévoyait de dire quand il prévoyait de prendre le devant de la scène lors de son intronisation au Temple de la renommée.

« Si mon mari était ici ce soir, il aurait une longue liste de personnes à remercier qui l’ont inspiré et l’ont équipé pour être dans le Temple de la renommée – famille, amis, mentors, les Lakers, coéquipiers, muses et adversaires », Vanessa mentionné. «C’est l’une des nombreuses difficultés de ne pas l’avoir ici. Au risque de laisser quelqu’un de côté, je ne peux que dire merci à tous ceux qui l’ont aidé à arriver ici. Vous savez qui vous êtes et je vous remercie pour son au nom de. »

Même si Vanessa hésitait à remercier les gens individuellement, elle ne se retenait guère de savoir où adresser ses remerciements.

« Je n’ai pas de discours préparé par mon mari parce qu’il a lancé chaque discours », a déclaré Vanessa. « Il était intelligent, éloquent et doué pour beaucoup de choses, y compris la prise de parole en public. Cependant, je sais qu’il remercierait tous ceux qui l’ont aidé à arriver ici, y compris les gens qui doutaient de lui et les gens qui ont travaillé contre lui et lui ont dit qu’il ne pouvait pas ‘ t atteindre ses objectifs. Il les remercierait tous de l’avoir motivé à être ici. Après tout, il vous a prouvé que vous aviez tort. «

Vanessa a cependant distingué quelques personnes.

Vanessa a exprimé sa gratitude pour les parents de Kobe, Joe et Pam, et sa sœur, Sharia). On pouvait s’y attendre étant donné les liens familiaux. Mais Kobe et Vanessa ont eu divers degrés de tension avec eux au fil des ans. Au départ, les parents de Kobe n’ont pas approuvé le mariage de leur fils. Il y a huit ans, Kobe a poursuivi ses parents après avoir tenté de vendre aux enchères certains de ses souvenirs de lycée. Mais ils ont tous assisté au mémorial de Kobe l’année dernière, et Vanessa a partagé que Kobe avait parlé une semaine avant sa mort d’inviter ses parents à son intronisation prévue au Temple de la renommée.

« Pam et Joe, merci d’avoir élevé Kobe pour être exceptionnel », a déclaré Vanessa. « Merci à toute la famille de Kobe, Sharia. Vous êtes allée au-delà des attentes. Je vous aime. »

‘C’EST UN HONNEUR’:Kobe, Garnett et Duncan mènent la classe de 2020 au Temple de la renommée

LE MEILLEUR? Où la classe de 2020 se classe parmi les meilleures classes du Temple de la renommée de tous les temps

Peu de temps après le début de son discours, Vanessa a également remercié l’ancienne star des Chicago Bulls Michael Jordan d’avoir été le présentateur de Kobe. Vanessa avait demandé à Jordan de remplir ce rôle l’année dernière après avoir également pris la parole au mémorial de Kobe. Ensuite, Jordan a parlé de sa relation avec Bryant en tant que concurrent, mentor et ami.

« Merci d’être là, Michael, » dit Vanessa. « Kobe vous admirait. Cela signifie tellement pour nous. »

Cette fois, Vanessa a partagé avec Jordan comment il avait influencé Kobe, qui l’avait souvent félicité pour ses compétences, sa compétitivité et son sens des affaires.

« L’une des raisons pour lesquelles mon mari a joué à travers les blessures et la douleur était parce qu’il se rappelait avoir été un petit enfant, assis dans les saignements de nez avec son père et regarder son joueur préféré jouer », a déclaré Vanessa en se tournant vers Jordan. « Je me souviens lui avoir demandé pourquoi il ne pouvait pas s’asseoir à un match parce qu’il souffrait. Il a dit: » Et les fans qui ont économisé pour me regarder jouer une seule fois? » Il n’a jamais oublié ses fans. S’il pouvait l’aider, il jouerait chaque minute de chaque match. Il vous aimait tous tellement. «

Tout comme Vanessa, qui a passé la majeure partie de son discours à féliciter son mari pour la façon dont il s’est battu contre les blessures et est devenu un père de famille dévoué pour toutes ses réalisations sur le terrain.

Vanessa a jailli des innombrables blessures à la cheville, au genou et aux doigts que Kobe a subies, notamment en effectuant une paire de lancers francs après s’être déchiré le tendon d’Achille gauche lors de la saison 2012-13. Kobe a ensuite quitté le terrain de son propre chef après ce match. Il a ensuite disputé six matchs en 2013-14 avant d’avoir une blessure au genou gauche de fin de saison et 35 matchs en 2015-16 avant d’avoir une blessure à l’épaule droite de fin de saison. Pourtant, Kobe les a encore assez bien surmontés pour durer 20 saisons NBA et marquer 60 points lors de son dernier match.

« Je n’oublierai jamais le regard qu’il m’a lancé quand il est sorti du terrain ce match », se souvient Vanessa à propos de Kobe blessant son Achille. « Je savais que c’était mauvais. La foule applaudissait et je rassurais Natalia et Gianna que papa irait bien comme n’importe quelle autre blessure. Mais alors qu’il marchait dans le tunnel, il n’y avait pas de clin d’œil ni de baiser dans mon chemin. Je pouvais voyez le regard inquiet sur son visage. Cette blessure était grande, mais le retour de cette blessure était plus grand. «

Néanmoins, Vanessa a fait valoir que « l’accomplissement le plus précieux de Kobe était d’être le meilleur papa de fille » à leurs quatre filles, Natalia, Gianna, Bianka et Capri. Elle a également remercié Kobe «d’être le meilleur mari et père que vous puissiez être».

Vanessa a pardonné à Kobe des lacunes non précisées. Mais plus tôt dans leur mariage, les deux ont enduré Kobe en admettant publiquement l’adultère, faisant face à des accusations de viol qui ont finalement été abandonnées et Vanessa a demandé le divorce avant de le retirer.

« Merci d’avoir grandi et appris de vos propres erreurs », a déclaré Vanessa. « Merci d’essayer toujours d’être meilleur. Merci de ne jamais nous abandonner. Merci pour tout votre travail acharné. Merci pour notre famille. »

Vanessa a ensuite remercié Kobe d’avoir montré le même engagement qu’il a montré sur le terrain de basket-ball comme il l’a fait avec sa vie de famille. Quelques exemples? Vanessa a noté que Kobe déposait souvent et venait chercher ses filles à l’école entre les entraînements tôt le matin et les entraînements de midi. Elle l’a félicité pour sa ponctualité lors des anniversaires, des récitals de danse et des remises de prix. Vanessa a également exprimé sa gratitude à Natalia et Gianna « pour avoir sacrifié autant de temps loin de papa afin qu’il puisse se concentrer à être le meilleur dans tout ce qu’il a décidé de faire. »

«Merci d’avoir mis votre amour pour notre famille en premier», a déclaré Vanessa. «Merci d’avoir apporté tant de joie dans nos vies et de joie aux gens du monde entier. Merci de nous avoir inspirés à être meilleurs que la veille. Merci de m’avoir appris, à moi et à nous tous, à faire passer la joie de quelqu’un d’autre avant la nôtre. Merci d’être si altruiste avec un cœur plein d’or. «

Vanessa a prononcé ces mots avec gratitude avec grâce. Mais elle a prédit à l’avance que ce ne serait pas si facile. Pas seulement parce qu’elle souffre encore de la douleur. Elle n’est certes pas habituée à prodiguer de tels compliments à son mari.

Mais depuis le décès de Kobe, Vanessa s’est battue vigoureusement en son nom. Elle a renégocié ses accords commerciaux. Elle a également intenté une action en justice pour mort injustifiée et poursuivi le LAPD pour les agents distribuant des photos du site de l’accident.

« J’évitais toujours de féliciter mon mari en public parce que j’avais l’impression qu’il recevait suffisamment d’éloges de la part de ses fans du monde entier et que quelqu’un devait le ramener à la réalité », a déclaré Vanessa. «En ce moment, je suis sûr qu’il rit au Paradis parce que je suis sur le point de le féliciter en public pour ses réalisations sur l’une des scènes les plus publiques. Je peux le voir maintenant, les bras croisés avec un grand sourire, ‘N’est-ce pas c’est un peu (juron)? ‘ Il gagne toujours. «

Alors Vanessa a encore craqué quelques fouilles ludiques.

« Merci de ne jamais vous prendre trop au sérieux. Merci pour votre sens de l’humour », a déclaré Vanessa. « Merci pour votre esprit. Merci de ne jamais me dire non et de toujours me laisser faire ce que je veux la plupart du temps. Merci d’être patient et facile à vivre. Merci de m’avoir laissé éclater votre bulle chaque fois que j’en ai l’occasion. Merci pour Je prends gracieusement tous mes retours difficiles. Merci de les avoir retournés. Merci d’être le Mickey de ma Minnie et le Noé de mon Allie. Merci de m’aimer suffisamment pour durer toute une vie. «

Tout comme son mari, Vanessa a ensuite livré une finition inoubliable.

« Papa était incroyable. Il vous aime tellement les filles », a déclaré Vanessa. « Félicitations bébé. Tout votre travail acharné et vos sacrifices ont porté leurs fruits. Vous m’avez dit une fois que si vous pariez sur quelqu’un, pariez sur vous-même. Je suis heureux que vous ayez parié sur vous-même, vous surpassez. Vous l’avez fait. Vous êtes maintenant au Temple de la renommée. Vous êtes un vrai champion. Vous n’êtes pas seulement un MVP. Vous êtes un grand de tous les temps. Je suis tellement fier de vous. Je t’aime pour toujours et toujours, Kobe Bean Bryant. «

Une fois que Vanessa a cessé de parler, la foule a réagi comme elle le faisait souvent lors des matchs des Lakers. Ils ont réagi par une salve d’applaudissements. Ils ont ensuite scandé le nom de Kobe. Après s’être émerveillés une fois de la façon dont Kobe a combattu la douleur tout en concourant sur le terrain, ils ont félicité Vanessa pour avoir combattu la douleur tout en parlant sur scène.

Suivez l’écrivain USA TODAY NBA Mark Medina sur Twitter, Facebook et Instagram.